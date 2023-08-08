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影／台中警今年抓864名車手 10％未成年...家長恐連帶賠不完

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局今年查獲864名車手，其中有一成未成年，雖然比去年的12％略低，但仍不少，台中市少年隊提醒家長，暑假期間需多關注子女在外活動，若被法院認定是詐欺共犯，家屬恐有連帶賠償責任。

台中市少年隊統計，今年1月至6月，台中市警局查獲詐欺車手864人，其中少年占87人（10.07％），在87人中設籍台中市少年有58人（占少年比例67％），另居住在其他縣市卻在台中市從事詐欺車手，而遭台中市警方查獲的有29人（33％），人數不低。

另外分析少年加入詐欺車手動機、管道，其中明知仍從事詐騙行為有57人（66％），被利用從事詐騙工作而不自知30人（34％），以透過網路訊息加入詐欺車手占64％最大宗，其次為透過同學、朋友介紹加入詐欺車手占35％。

台中市少年隊在今年2月間，即查獲3名少年車手，其中17歲的莊姓少年是車手頭，透過宮廟陣頭場合招攬另2名16歲同校高中少年，一同加入詐騙集團，由莊指揮同學到超商領取提款卡包裹，淪為詐騙共犯，遭警方送辦。

台中市少年隊長高嘉陽說，未成年擔任詐欺車手，被害人可依據民法，向詐欺車手的父母請求負連帶損害賠償責任，過去即有案例是未成年詐騙車手僅分得1萬元贓款，卻遭法院判決父母須連帶賠償被害人230萬元。

高嘉陽說，暑假期間，父母、家長也應多注意孩子在外行為及交友狀況，避免淪為犯罪工具，警方將持續針對詐騙集團幕後成員加強查緝。若發現可疑請撥打165反詐騙專線、110電話查證或洽詢「勞動部勞動力發展署」專線電話0800-777888。

台中市警局今年查獲864名車手，其中有一成是少年。圖／台中市少年隊提供
台中市警局今年查獲864名車手，其中有一成是少年。圖／台中市少年隊提供
台中市警局今年查獲864名車手，其中有一成是少年。圖／台中市少年隊提供
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車手 台中市 詐騙集團

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