午休睡覺屁股感覺滑滑的 男子蹲苦窯遭獄友塗藥性侵

桃園一名趙姓男子因案入監服刑仍不安分，趁獄友熟睡之際，以手指性侵對方肛門，力道大到對方痛醒，事後還想否認，狡辯是幫忙擦燙傷藥，但說法未被採信，今天被桃園地院依乘機性交罪再判3年4月徒刑。可上訴。

判決指出，趙男是去年4月9日利用午休機會侵犯獄友，但他否認，強調自己喜歡女生，不是變態，並指監視器未拍到過程，又稱對方想藉性侵官司訛詐財物，結果說法未被採信。

法院調查，趙男曾向被害獄友稱行為是在幫忙擦燙傷藥，但被害獄友否認有請趙男幫忙擦藥，也不知道趙男幫他擦的是什麼藥，同時強調是手燙傷，而且就算要擦藥，他自己也能擦。此外，監視器雖未拍到趙男以手指侵犯獄友過程，但有拍到他在手指上塗東西，後來趙男獄友靠近屁股部位的棉被動了一下，趙男靠近屁股部位的棉被也跟著動了一下。

法院認為，趙男獄友歷次指述大致相符，若非親身經歷，應不至於如此詳細，而且該名獄友與趙男素無恩怨，未提出刑事附帶民事賠償，可見沒有訛詐錢財及刻意構陷動機，再加上監視器佐證，勘認乘機性交行為屬實。

法院審酌趙男因案在監服刑，卻不知改過向善，趁獄友午休之際犯性侵案，不但欠缺尊重他人性自主權觀念，犯後矢口否認且未能與對方和解，也難認態度良好，因此量處其刑。