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橫山竹東明晚「送肉粽」引熱議 網友歪樓狂貼網紅照片

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣又有「送肉粽」，民眾在地方臉書社團Po文指出9日晚間9點將從橫山舉辦送煞儀式，送煞隊伍將行經台3線、橫山車站、竹東大橋，甚至經台68線快速道路到頭前溪下游，提醒民眾迴避，貼文引起討論，但不少網友卻歪樓，不斷留言張貼網紅照片。

據網傳送煞公告，送煞儀式將在9日晚間9點到10點間舉行，送煞隊伍從橫山鄉富貴家園社區出發，一路行經橫山中豐路、橫山火車站、竹東大橋，再上台68線快速道路送至頭前溪下游，公告也提醒民眾迴避以免沖煞、確保人身安全。

送肉粽公告一出立刻引起網友討論，不少網友留言認為「沒作壞事、沒害人不用怕」、「不害人、鬼是不可怕，人心才是可怕的」，對於送煞隊伍不擔心，不過有更多網友留言大歪樓，不斷張貼在地網紅「天峰」的照片，甚至還有網友留言「好想去看」。

實際上，新竹地區送煞儀式雖罕見卻由來已久，地方民俗專家就指出，新竹地區的送煞儀式與彰化海線「送肉粽」不太一樣，雖然都是將亡者怨氣以民俗儀式淨化，不過新竹地區的送煞並沒有那麼可怕，平常心看待即可，不必像海線習俗得一路跟著送煞隊伍。

地方臉書社團公告送煞時間，網友卻歪樓留言狂貼網紅照片。圖／翻攝自臉書
地方臉書社團公告送煞時間，網友卻歪樓留言狂貼網紅照片。圖／翻攝自臉書
網友在地方臉書社團張貼送煞儀式公告，提醒民眾迴避。圖／翻攝自臉書
網友在地方臉書社團張貼送煞儀式公告，提醒民眾迴避。圖／翻攝自臉書

新竹 送肉粽

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