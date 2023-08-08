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台74線開車沒保持距離 撞到瑪莎拉蒂維修費上看30萬
台74線中彰快速道路在今天下午發生一起瑪莎拉蒂轎車的車禍，幸未造成人員受傷，不過瑪莎拉蒂轎車的車尾被撞凹，雙方都無酒駕，初判是未保持安全距離釀禍，汽車鑑價協會理事長黃健泰根據照片估算，維修費用至少上看30萬元。
經查，陳姓男子（50歲）在今天下午3時許，開車行經台74線14.2K西屯段時，陳疑沒注意到前方駕駛瑪莎拉蒂轎車的李姓女子（64歲）已經煞車，陳車沒有保持安全距離，直接撞上瑪莎拉蒂轎車的車尾，造成雙方車頭、車尾都有受損。
第六警分局交通分隊到場調查，雙方都無酒精濃度，也無受傷，陳男辯稱，看到李女煞車燈時已來不及，初判肇事原因為未保持安全距離，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
中華民國汽車鑑價協會理事長黃健泰根據車損相片估算，瑪莎拉蒂車尾的後行李箱蓋、後保險桿、保險桿內鐵都要更換，維修數字上看30萬元「跑不掉」，但詳細的維修金額，仍需以實車為主。
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