避免重演南方澳斷橋事件 將檢測深坑平埔橋鋼纜索力值

新北深坑平埔橋是鬧區的重要聯外道路，為確保橋鋼纜索力值正常，新北養工將於明日至11日，每日早上9時至下午4時檢測橋梁鋼纜微振動，屆時將封閉往深坑老街方向車道及人行道，民眾可改由調撥車道通行。

養工處指出，深坑平埔橋為旅客往返深坑老街的必經道路之一，該橋為特殊結構的鋼纜系統橋梁，鑑於南方澳大橋斷橋事件，養工處依交通部頒佈「公路橋梁檢測及補強規範」訂定特殊性橋梁維護管理計畫，索力檢測鋼纜系統橋梁，維持鋼纜索力初始值，並透過追蹤索力變化差異來預為發現有無異常情形，確保橋梁結構安全。