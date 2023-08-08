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避免重演南方澳斷橋事件 將檢測深坑平埔橋鋼纜索力值
新北深坑平埔橋是鬧區的重要聯外道路，為確保橋鋼纜索力值正常，新北養工將於明日至11日，每日早上9時至下午4時檢測橋梁鋼纜微振動，屆時將封閉往深坑老街方向車道及人行道，民眾可改由調撥車道通行。
養工處指出，深坑平埔橋為旅客往返深坑老街的必經道路之一，該橋為特殊結構的鋼纜系統橋梁，鑑於南方澳大橋斷橋事件，養工處依交通部頒佈「公路橋梁檢測及補強規範」訂定特殊性橋梁維護管理計畫，索力檢測鋼纜系統橋梁，維持鋼纜索力初始值，並透過追蹤索力變化差異來預為發現有無異常情形，確保橋梁結構安全。
養工處說明，平埔橋鋼纜微振動檢測期間，將封閉往深坑老街車道及人行道，請車輛及步行民眾依現場義交人員引導，改由對向車道（往台106乙線方向）及人行道通行以確保安全，施工期間若遇雨則順延，造成不便敬請見諒。
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