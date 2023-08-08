外傳女大學生到緬甸成詐騙集團小主管 同學：近期已沒訊息
台中一名20歲林姓女大生今年3月走出學校後失聯，後來被查出在國外，外傳她在緬甸已在詐騙集團工作，還當小主管，和她親近的同學今天說，近期打電話和傳Line，都沒林女的消息，外傳消息無法查證。
林姓女學生失蹤時，家屬曾在臉書沙鹿之美等地方社群PO網請大家協助找人，警方後來查到她搭機入境緬甸仰光，外傳她為愛出走，警方至今未證實，只說明她到當地有和一名認識的台灣男子見面。
今天又傳聞女大生近況，已正式任職詐騙集團「人資行政」，還當小主管，更指出她的薪資內容。台中一名警官說，女學生自己搭機出國，警方追查至今，她都非被害人，目前有境管，她入境台灣時警方會知道，目前的外傳消息，都只是傳聞。
一名女學生的親近同學今天說，近期已無女學生的消息，外傳她每天和家人通電話，家人苦勸她，不知消息從何而來和正確性，但同學打電話和傳Line訊息，女學生電話不通，訊息沒有「已讀」。
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