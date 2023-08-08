台21線水里路段2砂石車對撞 司機1死1傷

南投縣水里鄉省道台21線上午發生砂石車對撞車禍，李姓男子駕駛的砂石車車頭嚴重變形，他受困車內被救出時已無呼吸心跳，送醫急救仍告不治：另輛砂石車林姓司機僅受輕傷，車禍造成台21線交通受阻，警方拖離事故車輛後才逐漸恢復通暢，肇事原因和責任正由警方進一步調查。

南投縣消防局今天上午8時接獲通報，水里鄉台21線77公里苗圃路段，發生嚴重車禍事故，兩輛砂石車處不明原因發生對撞，一輛砂石車車頭跨越雙黃線，車頭因嚴重撞擊，幾乎扭曲變形，零件散落一地，駕駛受困車內。