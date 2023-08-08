快訊

抓到了！上千隻鵪鶉被亂丟慘死 紅衣女稱「奉旨放生」

年花10億租金、斷交還被沒收…我外館自有率僅15%遭檢討

MLB／大谷114場40轟15盗史上首見 目睹牛棚爆演7連敗慘案

台21線水里路段2砂石車對撞 司機1死1傷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣水里鄉省道台21線上午發生砂石車對撞車禍，李姓男子駕駛的砂石車車頭嚴重變形，他受困車內被救出時已無呼吸心跳，送醫急救仍告不治：另輛砂石車林姓司機僅受輕傷，車禍造成台21線交通受阻，警方拖離事故車輛後才逐漸恢復通暢，肇事原因和責任正由警方進一步調查。

南投縣消防局今天上午8時接獲通報，水里鄉台21線77公里苗圃路段，發生嚴重車禍事故，兩輛砂石車處不明原因發生對撞，一輛砂石車車頭跨越雙黃線，車頭因嚴重撞擊，幾乎扭曲變形，零件散落一地，駕駛受困車內。

消防局派出集集和信義消防分隊前往救援，利用機具才將李姓駕駛（53歲）救出，但已經無呼吸心跳，送竹山秀傳醫院急救，但因頭部嚴重撕裂傷、身體左側重傷變形，急救無效仍宣告不治；另名林姓司機（41歲）僅受輕傷，並無大礙。車禍原因正由警方進一步調查釐清。

台21線水里路段上午兩輛砂石車對撞，造成1死、1傷。圖／讀者提供
台21線水里路段上午兩輛砂石車對撞，造成1死、1傷。圖／讀者提供
砂石車車頭嚴重變形，李姓駕駛受困車內，救出時已無呼吸心跳。圖／讀者提供
砂石車車頭嚴重變形，李姓駕駛受困車內，救出時已無呼吸心跳。圖／讀者提供

砂石 車禍

延伸閱讀

對撞砂石車 小貨車車頭全毀駕駛受困送醫仍昏迷

影／3煞當街持棒揮砸砂石車 只因排班嫌隙 新北警：依法究辦

影／滲漏污泥注意！三峽警加強取締砂石車 26天舉發237件

影／驚險！台中砂石車失控倒退嚕翻車 後方駕駛機警急閃躲壓車劫

相關新聞

又是自動輔助駕駛！國3中巷交流道轎車撞緩撞車 一家4人送醫

賴姓男子今天開車上國道三號，在中港系統交流道路段，駕駛疑開自動輔助駕駛功能，撞上前方緩撞車，一家4口都送醫，父母受傷，一...

新北又見轉彎車未停讓撞行人 貨車司機恐挨罰3萬6吊照1年

新北市林口區許姓男子昨天上午開著小貨車行駛於忠孝路左轉文化一路，疑未依規定停等禮讓行人，當場碰撞陳姓少年，導致他肢體多處...

影／BMW駕駛不爽被叭北投逼車追到淡水 攔賓士跳車頂當街砸爛

新北市淡水區昨晚發生街頭暴力事件，2輛車從台北市北投區一路逼車追到淡水的捷運竹圍站前，BMW轎車攔下賓士休旅車，2人發狠...

台21線水里路段2砂石車對撞 司機1死1傷

南投縣水里鄉省道台21線上午發生砂石車對撞車禍，李姓男子駕駛的砂石車車頭嚴重變形，他受困車內被救出時已無呼吸心跳，送醫急...

抓到了！大批鵪鶉被亂丟慘死 紅衣女稱「奉旨放生」

本月6日有民眾發現在清水岩古道有大量鵪鶉遭放生，多數鵪鶉奄奄一息或已死亡，相當嚇人，居民也擔憂會汙染環境，甚至有禽流感傳...

文藻畢業生練車考照墜溝死亡 高雄市水利局：暫無欄杆改善計畫

丁姓女子為了考機車駕照，8月6日借同學的機車，在學校外面排水溝步道練習騎車，不料衝落排水溝死亡。案發步道仍有機車來往，高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦