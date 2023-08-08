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高雄男協商債務報案稱遭拘禁勒索 4人送辦

中央社／ 高雄8日電

高市左營警分局今天獲報蔡姓男子遭多人拘禁，對方還要求40萬贖金。警方到場帶回7人，卻發現雙方是進行債務協商，但蔡男堅持提告，其中4人仍依妨害自由、恐嚇罪送辦。

高雄市政府警察局左營分局今天凌晨2時許接獲屏東縣政府警察局轉報，指蔡男在左營區明華一路一處民宅內遭多人拘禁，且要求交付新台幣40萬元才願放人，蔡母獲悉報案請求警方幫忙。

左營分局調派轄區新莊派出所巡邏警組、線上快打警力共同趕往現場，並將蔡男等在場人員共7人帶返調查，但初步了解雙方是在民宅內進行債務協商，並未有報案所述蔡男遭限制自由情事。

警方發布新聞稿指出，由於蔡男認為已遭限制自由，事後堅持對對方提告，警方仍將其中4人以妨害自由、恐嚇取財罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

屏東縣政府 提告 警察

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