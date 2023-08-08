彰化清水岩大量鵪鶉遭棄 女稱放生為消災祈福

彰化社頭鄉清水岩十八彎古道遭人棄置數百隻鵪鶉，警方調閱監視器發現疑為1名紅衣女子所為，郭姓女子到案坦承奉上天旨意為消災祈福，放生450隻鵪鶉、斑鳩等。

有民眾5日晚上在彰化社頭鄉清水岩十八彎古道，發現數百隻鵪鶉被棄置步道旁草叢，鵪鶉羽毛脫落、奄奄一息；清水岩寺總幹事陳慶福說，部分鵪鶉已死亡，籲相關單位揪出凶手。

彰化縣警察局田中分局今天發布新聞指出，調閱5日下午的路口監視器畫面，發現1輛小貨車載著禽鳥前往放生地點，車上2人都身穿紅衣，警方循線找到小貨車車主，車主指小貨車借給郭女從事放生活動。

郭女到案時說明，為奉上天旨意，需要消災祈福，所以向友人購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子前往清水岩放生，當日也有請2名友人協助開貨車載送及協助搬運，也有拜請神尊到場護持。

警方指出，由於郭女稱只有她參與消災祈福放生活動，全案依規定函轉彰化縣動物防疫所，依法進行後續調查及處置。

彰化縣動物防疫所秘書謝一美接受中央社記者電訪時說，已將20隻鵪鶉送往彰化溪州公園飼養，其餘鵪鶉、斑鳩與鴿子，由於已經脫逃，無法處理。