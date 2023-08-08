疑自動駕駛未注意前方狀況 追撞工程車4人就醫
國道3號南向168.9公里處今天發生追撞車禍，警方初步調查，自小客車開啟自動駕駛功能，疑因未注意前方狀況，撞擊內側車道施工的大貨車，4人就醫檢傷，肇事原因待釐清。
國道警察隊大甲分隊今天透過新聞稿指出，上午10時21分接獲報案，國道3號南向168.9公里處，發生2車追撞事故，初步調查，小客車駕駛開啟自動駕駛功能，疑因未注意車前狀態，撞擊行駛內側車道移動性施工的大貨車，車體零件散落一地。
警方指出，小客車駕駛及乘客共4人無明顯外傷，由救護車送至大甲李綜合醫院檢傷，事故發生後一度占用內側、中線、外側車道，造成車流回堵約1公里，上午10時55分完全排除恢復通車。
警方表示，事故經檢測，駕駛酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。
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