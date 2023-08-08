抓到了！大批鵪鶉被亂丟慘死 紅衣女稱「奉旨放生」

本月6日有民眾發現在清水岩古道有大量鵪鶉遭放生，多數鵪鶉奄奄一息或已死亡，相當嚇人，居民也擔憂會汙染環境，甚至有禽流感傳染病，田中分局獲報調閱監視器，發現8月5日下午2點多，有穿紅色衣服疑似宗教團體前往清水岩古道進行放生儀式，並放生鵪鶉。

田中分局協助彰化縣動物防疫所調閱路口監視器，發現在5日下午1店多有一輛自用小貨車，車內駕駛及乘客都穿著紅色衣服，載運鵪鶉前往清水寺古道，警方查證後並聯繫車主，但車主表示車輛當天是借給郭姓友人使用，並供稱郭女借車是用於放生活動使用，郭女昨天到案說明。

郭女坦承，8月5日下午2點左右到清水岩古道執行放生的活動，因上天旨意，需要消災祈福，因此向友人購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子前往該處放生，當天請陳姓友人協助開貨車載送及鄭姓女子協助搬運，也拜請神尊瑤池金母、福德正神、地藏王菩薩到場護持，並稱只有郭女一人參與消災祈福放生活動。