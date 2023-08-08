又是自動輔助駕駛！國3中巷交流道轎車撞緩撞車 一家4人送醫

賴姓男子今天開車上國道三號，在中港系統交流道路段，駕駛疑開自動輔助駕駛功能，撞上前方緩撞車，一家4口都送醫，父母受傷，一名女童和一名女嬰沒受傷，肇事原因由國道警察調查中。

國道警方調查，今天上午10點21分，國道3號南向168.9公里發生2輛車追撞事故，初步了解為轎車駕駛自述有開啟自動駕駛功能，疑因未注意車前狀態，撞擊行駛內側車道移動性施工的緩撞車。

轎車駕駛及乘客共4人無明顯外傷，均由救護車送至大甲李綜合醫院檢傷，事故發生後一度佔用內側、中線、外側車道，並造成車流回堵約1公里，10點55分完全排除恢復通車；此事故經檢測駕駛酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人行駛國道務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離；開啟駕駛輔助系統的民眾，於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統，並應適時切換手動操控車輛行駛。