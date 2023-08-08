快訊

父親節領錢了！北市55萬人爽領1500元 符合「1條件」領1萬

文藻女大生步道練騎摔死水溝…家屬擬提國賠 專家曝「獲賠機率」

立秋來臨！3生肖轉運好時機 「職場晉升、收入攀高」他財運旺輕鬆脫貧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又是自動輔助駕駛！國3中巷交流道轎車撞緩撞車 一家4人送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

賴姓男子今天開車上國道三號，在中港系統交流道路段，駕駛疑開自動輔助駕駛功能，撞上前方緩撞車，一家4口都送醫，父母受傷，一名女童和一名女嬰沒受傷，肇事原因由國道警察調查中。

國道警方調查，今天上午10點21分，國道3號南向168.9公里發生2輛車追撞事故，初步了解為轎車駕駛自述有開啟自動駕駛功能，疑因未注意車前狀態，撞擊行駛內側車道移動性施工的緩撞車。

轎車駕駛及乘客共4人無明顯外傷，均由救護車送至大甲李綜合醫院檢傷，事故發生後一度佔用內側、中線、外側車道，並造成車流回堵約1公里，10點55分完全排除恢復通車；此事故經檢測駕駛酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人行駛國道務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離；開啟駕駛輔助系統的民眾，於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統，並應適時切換手動操控車輛行駛。

賴姓駕駛與妻和二名女兒被送到大甲李綜合醫院治療，賴男左臉、左肩和左膝擦傷，妻子右肩有勒傷，疑為安全帶勒住，女童和女嬰未受傷。

國道三號中港系統交流道今天上午發生車禍，交通一度受阻。圖／警方提供
國道三號中港系統交流道今天上午發生車禍，交通一度受阻。圖／警方提供
國道三號中港系統交流道今天上午發生車禍，交通一度受阻。圖／警方提供
國道三號中港系統交流道今天上午發生車禍，交通一度受阻。圖／警方提供
國道三號中港系統交流道今天上午發生車禍，交通一度受阻。圖／取自高公局1968
國道三號中港系統交流道今天上午發生車禍，交通一度受阻。圖／取自高公局1968

國道 警察

延伸閱讀

悲劇！女嬰遺車廂5小時熱死、體溫破錶嘴唇發紫 保母做錯1事肇禍

影／轎車路口「撞飛騎士」熱心民眾提供行車影像 目擊者：很恐怖

開皮卡就不看路？ 高雄女子開Ford Ranger直接騎上Lexus ES ！

又有行人被撞！高雄婦深夜過馬路遭轎車撞飛 送醫搶救3小時不治

相關新聞

新北又見轉彎車未停讓撞行人 貨車司機恐挨罰3萬6吊照1年

新北市林口區許姓男子昨天上午開著小貨車行駛於忠孝路左轉文化一路，疑未依規定停等禮讓行人，當場碰撞陳姓少年，導致他肢體多處...

影／BMW駕駛不爽被叭北投逼車追到淡水 攔賓士跳車頂當街砸爛

新北市淡水區昨晚發生街頭暴力事件，2輛車從台北市北投區一路逼車追到淡水的捷運竹圍站前，BMW轎車攔下賓士休旅車，2人發狠...

又是自動輔助駕駛！國3中巷交流道轎車撞緩撞車 一家4人送醫

賴姓男子今天開車上國道三號，在中港系統交流道路段，駕駛疑開自動輔助駕駛功能，撞上前方緩撞車，一家4口都送醫，父母受傷，一...

文藻畢業生練車考照墜溝死亡 高雄市水利局：暫無欄杆改善計畫

丁姓女子為了考機車駕照，8月6日借同學的機車，在學校外面排水溝步道練習騎車，不料衝落排水溝死亡。案發步道仍有機車來往，高...

影／聽聲音找出警察爸爸 新北警父親節影片超吸睛

新北市長侯友宜今天上午出席8月份治安會報，表揚公共安全聯合稽查小組有功人員。因今天適逢父親節，侯友宜也祝福在場及所有在崗...

西濱通霄段化學槽車等3車追撞 2人受傷送醫

一輛載運氫氧化鈉的化學槽車，今天凌晨行經台61線北上122.4公里通霄路段，不慎撞擊前方載運鋼圈的聯結車，後方自小客車煞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦