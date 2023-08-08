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文藻女大生步道練騎摔死水溝…家屬擬提國賠 專家曝「獲賠機率」

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文藻畢業生練車考照墜溝死亡 高雄市水利局：暫無欄杆改善計畫

聯合報／ 記者任義宇林保光／即時報導

丁姓女子為了考機車駕照，8月6日借同學的機車，在學校外面排水溝步道練習騎車，不料衝落排水溝死亡。案發步道仍有機車來往，高雄市水利局表示暫無欄杆改善計畫。

22歲的丁姓女子是案發地旁的外語大學畢業生，因找到高雄某補習班工作，沒回新北家而暫留高雄工作。

8月6日晚間，丁女為了考機車駕照，向曾姓女同學借機車，就在學校大門口旁的步道練習騎車，發生意外。

據了解，案發地旁私人公司的監錄系統畫面，正錄到丁女騎機車在步道旁的草地迴轉，疑不慎催了油門，突然機車失控，衝向寶珠溝大排，丁女連人帶車衝過排水溝鐵鍊，並衝斷護岸設施，掉落寶珠溝。在旁的曾姓女同學嚇得趕緊求救，原本見丁女在水上還有動靜，不久丁女便靜止不動，消防人員人員趕到事發現場，將丁女打撈上岸，發現丁女已經死亡，女同學見丁女死亡傷心不已，情緒激動大哭。

丁女父母趕下高雄，丁的父母並沒要對借機車的女同學提告，但父親認為排水溝防護措施沒做好，可能要求國賠。

案發地排水溝僅僅20公分高的護岸設施，在案發後未有進一步防護措施，步道口只有「禁止通行」路障放在一旁，仍有機車騎士沿步道往來通行。

水利局今天表示，丁女摔落主因是未於適當場域進行駕駛訓練，目前尚無針對欄杆部分有改善計畫。

丁姓女子發生墜溝死亡的步道，步道口雖有「禁止通行」路障，但今天仍有機車騎士往來。記者林保光／攝影
丁姓女子發生墜溝死亡的步道，步道口雖有「禁止通行」路障，但今天仍有機車騎士往來。記者林保光／攝影
丁姓女子在步道練習騎車，從左側的草地迴轉，不料失控衝落右側的排水溝。記者林保光／攝影
丁姓女子在步道練習騎車，從左側的草地迴轉，不料失控衝落右側的排水溝。記者林保光／攝影
丁姓女子練習騎車，衝斷排水溝僅20公分高的護岸設施，掉落排水溝。記者林保光／攝影
丁姓女子練習騎車，衝斷排水溝僅20公分高的護岸設施，掉落排水溝。記者林保光／攝影

排水溝 父母 水利局

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