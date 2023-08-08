青少年打工代領包裹 竟誤入詐騙集團成車手

台中市警察局今天提醒青少年暑假打工要注意，日前2名高中生到超商領取裝有求職人應徵被騙的提款卡包裹遭警方查獲，原以為是打工兼差，才知成為詐騙集團車手而後悔不已。

台中市警察局少年隊表示，日前查獲3名少年車手，其中17歲少年藉宮廟陣頭場合招攬2名16歲同校高中少年一同加入詐騙集團，17歲少年擔任車手頭，指揮2名少年至超商領取內裝有被害人求職被騙的提款卡包裹。

警方指出，領取包裹後將提款卡交予詐騙集團上手，涉案少年遭警方查獲時相當後悔，本想只是打工兼差代領包裹賺點零用錢，沒想到竟誤觸法網，成為詐騙集團車手。

警方說明，詐騙集團大多以短時間獲利、代收包裹及其他如短期打工、商借帳戶、擔任接線生等手法招攬少年，市警局統計今年1至6月查獲詐欺車手864人，其中少年占87人（10.07%），在87人中設籍中市少年58人（67%），至於居住在其他縣市卻在台中市從事詐欺車手，而遭中市警方查獲的有29人（33%）。

警方分析少年加入詐團車手動機及管道，明知仍從事詐騙行為57人（66%），被利用從事詐騙工作而不自知30人（34%）；其中以透過網路訊息加入詐欺車手占64%最多，其次為透過同學、朋友介紹加入詐欺車手占35%。

市警局少年隊長高嘉陽呼籲家長要注意，未成年人擔任詐欺車手，被害人依法可提起民事訴訟向詐欺車手的父母請求連帶損害賠償責任，之前有案例，未成年詐騙車手僅分得1萬元，卻遭法院判決父母須連帶賠償被害人230萬元，請家長要多注意孩子在外行為及交友狀況。