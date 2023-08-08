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假冒好友身分向女子騙取私密照 男子遭羈押禁見

中央社／ 台中8日電

鄭姓男子涉嫌鎖定社群軟體中的女子，假冒被害人友人身分，以想做隆乳手術、穿搭等話術，向被害人騙取私密照片及影片，案經檢警偵辦後，中檢日前依詐欺等罪聲押禁見鄭男獲准。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，有2名被害人向檢警報案稱，遭網友假冒身分騙取個人私密影像，中檢立即指揮檢察官張富鈞成立專案小組偵辦。

案經檢警蒐證後，辦案人員3日上午7時前往35歲鄭男位於中部的住處搜索偵辦，並查扣手機、電腦等證物。

檢警查出，鄭男自民國109年間起，在臉書、IG、抖音等社群軟體中，鎖定年輕貌美、身材姣好、追蹤人數超過5000人的被害女子，研究分析女子的交友狀況，以佯裝被害人好友身分的手法，並盜用暱稱、照片再與被害人攀談。

鄭男待被害人受騙上當後，再以想做隆乳手術、內衣穿搭等話術，與被害人討論胸部、身材為由，詐騙取得對方自行拍攝裸露胸部、陰部等私密照片及影片。

檢方偵辦後，4日依詐欺、違反個資法等罪，向台中地院聲請羈押禁見鄭男獲法院裁准。檢方指出，除2名已報案的被害人，檢警發現鄭男手機中有10多名疑似被害人的私密影像，呼籲民眾若有因相同或類似情節遭詐騙私密影像，應出面向檢警報案。

詐騙 手術

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