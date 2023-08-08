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影／聽聲音找出警察爸爸 新北警父親節影片超吸睛
新北市長侯友宜今天上午出席8月份治安會報，表揚公共安全聯合稽查小組有功人員。因今天適逢父親節，侯友宜也祝福在場及所有在崗位上辛勤付出的爸爸們父親節快樂，也提醒為人子女的市府人員，在這個特別的日子記得向父親表達愛與感恩。新北市警局長廖訓誠也向身兼父職的警察爸爸們表達感謝。
市長侯友宜致詞時強調，暑假期間是青少年在外活動頻率最高的時期，由於本次暑假是今年疫情解封後的長假，青少年及學生涉足不當場所，容易發生吸毒、暴力、打架滋事等偏差行為。為了確保青少年安全，警方除加強查緝反毒、防詐、遏止幫派吸收外，市府教育局、社會局、勞工局、經發局、消防局、工務局等單位也針對青少年經常出入易聚集之娛樂場所進行稽查，要求業者落實消防及建築相關法規，以維護公共安全。
新北市警局也特地拍攝「猜猜我的警察爸爸」影片，讓警察爸爸的小孩們來猜猜誰才是他們的父親，最後每個小朋友都能在有限的線索中找到自己的警察爸爸。新北市警局長廖訓誠表示，所有警察都身負維護社會治安與推動警政工作的重責大任，跟家人相聚時間不像一般人那麼多，每個警察爸爸跟警察的另一半都相當辛勞，感謝每個家庭的互相扶持，讓警察能奉獻在維護治安工作上。
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