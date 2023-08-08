新北又見轉彎車未停讓撞行人 貨車司機恐挨罰3萬6吊照1年

新北市林口區許姓男子昨天上午開著小貨車行駛於忠孝路左轉文化一路，疑未依規定停等禮讓行人，當場碰撞陳姓少年，導致他肢體多處擦挫傷，緊急送醫後無大礙。肇事司機沒有酒駕，警依道路交通管理處罰條例開單舉發，最高恐挨罰3萬6並吊照一年。

據了解，許姓男子（43歲）為食品材料送貨員，昨天上午11時許他開著一輛小貨車，準備前往林口送貨。途中他行經新北市林口區忠孝路左轉駛入文化一路往林口市區，疑未停等禮讓斑馬線上陳姓少年（16歲）直接碰撞，導致陳姓少年摔倒肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。

許男經酒測沒有酒精反應，警方依道路交通管理處罰條例第44條第4項之規定，汽車駕駛人有前二項規定之情形（駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者），因而肇事致人受傷或死亡者，開處7200元以上3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。