西濱通霄段化學槽車等3車追撞 2人受傷送醫

一輛載運氫氧化鈉的化學槽車，今天凌晨行經台61線北上122.4公里通霄路段，不慎撞擊前方載運鋼圈的聯結車，後方自小客車煞車不及又追撞上去，導致2人受傷送醫。

苗栗縣消防局指出，凌晨2時許接獲通報，西濱快速道路北上通霄路段發生大型車輛事故，隨即派遣苑裡、通霄分隊人車前往，抵達事故地點發現總共有3部大小車輛連環追撞，其中1部自小客車有駕駛受困車內。

救護人員在拖吊車司機協助下，拉開扭曲變形的車體，順利將自小客車陳姓駕駛（46歲）拉出車外，與自行脫困的林姓女乘客（42歲）一起送醫救治，所幸2人意識清楚，無生命危險。

警方調查，駕駛化學槽車的莊姓男子（38歲）載運氫氧化鈉，行經台61線由南往北行駛，不慎擦撞前方洪姓男子（51歲）駕駛載運鋼圈的拖板車，化學槽車失控又擦撞內側分隔島才停下來，後方行駛在內側車道的自小客車反應不及，再追撞化學槽車，西濱道路北上通霄路段一度全線封閉。

化學槽車載運的氫氧化鈉屬於強鹼物質，為了安全起見，環保署應變小組環境事故車與苗栗縣環保局也趕往現場監測，確定無外漏，大家才鬆了一口氣，並將槽車拖離現場，於4時55分恢復正常通行。

苗栗縣警察局通霄分局苑裡分駐所所長林健平表示，3名駕駛酒測值均為0，至於肇事詳細原因和責任歸屬還有待進一步釐清。