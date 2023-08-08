快訊

立秋來臨！3生肖轉運好時機 「職場晉升、收入攀高」他財運旺輕鬆脫貧

本周三颱共存？彭啟明：不稀奇「五颱也不是沒機會」

獨／雙城論壇8月29日上海登場 蔣萬安將親自出席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫馨父親節 台南中西區115員警爸爸獲贈佳節禮物

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

今天父親節，台南市警二分局有115名員警已當爸爸，分局長朱信憲今天贈送每名爸爸員警一個小禮物，表達對辛苦打拼工作警察爸爸關心與祝福，感謝他們盡心盡力地為警政工作努力付出。

去年剛升格當爸爸的南門所員警黃韋勳說，不論是歡樂的時刻或是家人需要的時候，常因執勤而成為缺席的爸爸，他回家要將這份禮物，轉送給太太，謝謝太太的體諒與支持，讓他無後顧之憂，當一個稱職的「人民保母」。

今年5月剛升格當「二寶」老爸的交通組警員王品淞說，除了工作外，需同時扛起家庭重擔，肩負扶養家庭、教養子女、負擔家庭經濟等責任，為了工作付出寶貴青春，犧牲陪伴家庭的時間，甚至因此錯過許多陪伴孩子成長的機會，種種都是無法用任何物質輕易衡量的。

民權所巡佐莊民誠，第一次收到分局長贈送的父親節禮物，備感溫馨及感動，雖因工作關係無法於父親節當天陪伴家人度過，但會把這份精緻禮物帶回家分享，雖然是一份小禮物，但分局長的心意卻備感貼心，父親節不是被戲稱為「付清節」了。

朱信憲於父親節，感謝警察爸爸長期對家庭、社會、警察工作的貢獻與付出，並致贈200元禮券，向辛苦的警察爸爸致上最高的感恩與敬意，感謝平日的辛勞，也提醒大家忙碌之餘，要注意自己的健康並多多陪伴家人。

台南市警二分局民權所巡佐莊民誠（左1），第一次收到分局贈送的父親節禮物，備感溫馨。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權所巡佐莊民誠（左1），第一次收到分局贈送的父親節禮物，備感溫馨。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局交通組警員王品淞格，剛升格當二寶老爸，今天收到父親節禮物後和兒子合影。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局交通組警員王品淞格，剛升格當二寶老爸，今天收到父親節禮物後和兒子合影。記者黃宣翰／翻攝

爸爸 父親節

延伸閱讀

立秋撞上父親節！命理師：今天多吃這些「黑白食物」、辛辣油膩別碰

唐綺陽曝父女同框照！笑虧「小孩不能偷生」

曝大寶父親節卡片 蔣萬安鼻酸了：100分力參與成長

EVE HomeKit提升長輩生活便利性 用蘋果家庭為父親節增添關愛

相關新聞

新北又見轉彎車未停讓撞行人 貨車司機恐挨罰3萬6吊照1年

新北市林口區許姓男子昨天上午開著小貨車行駛於忠孝路左轉文化一路，疑未依規定停等禮讓行人，當場碰撞陳姓少年，導致他肢體多處...

影／BMW駕駛不爽被叭北投逼車追到淡水 攔賓士跳車頂當街砸爛

新北市淡水區昨晚發生街頭暴力事件，2輛車從台北市北投區一路逼車追到淡水的捷運竹圍站前，BMW轎車攔下賓士休旅車，2人發狠...

影／聽聲音找出警察爸爸 新北警父親節影片超吸睛

新北市長侯友宜今天上午出席8月份治安會報，表揚公共安全聯合稽查小組有功人員。因今天適逢父親節，侯友宜也祝福在場及所有在崗...

西濱通霄段化學槽車等3車追撞 2人受傷送醫

一輛載運氫氧化鈉的化學槽車，今天凌晨行經台61線北上122.4公里通霄路段，不慎撞擊前方載運鋼圈的聯結車，後方自小客車煞...

溫馨父親節 台南中西區115員警爸爸獲贈佳節禮物

今天父親節，台南市警二分局有115名員警已當爸爸，分局長朱信憲今天贈送每名爸爸員警一個小禮物，表達對辛苦打拼工作警察爸爸...

爐主女友亂入新北宮廟陣頭 三叉戟、椅子齊飛引發混戰逮5人

新北市鶯歌區一間宮廟6日晚上進香回鑾，爐主女友劉女亂入官將首陣頭表演場地被制止，引發爐主黃男不滿雙方爆發口角，過程中兩方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦