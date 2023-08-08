溫馨父親節 台南中西區115員警爸爸獲贈佳節禮物

今天父親節，台南市警二分局有115名員警已當爸爸，分局長朱信憲今天贈送每名爸爸員警一個小禮物，表達對辛苦打拼工作警察爸爸關心與祝福，感謝他們盡心盡力地為警政工作努力付出。

去年剛升格當爸爸的南門所員警黃韋勳說，不論是歡樂的時刻或是家人需要的時候，常因執勤而成為缺席的爸爸，他回家要將這份禮物，轉送給太太，謝謝太太的體諒與支持，讓他無後顧之憂，當一個稱職的「人民保母」。

今年5月剛升格當「二寶」老爸的交通組警員王品淞說，除了工作外，需同時扛起家庭重擔，肩負扶養家庭、教養子女、負擔家庭經濟等責任，為了工作付出寶貴青春，犧牲陪伴家庭的時間，甚至因此錯過許多陪伴孩子成長的機會，種種都是無法用任何物質輕易衡量的。

民權所巡佐莊民誠，第一次收到分局長贈送的父親節禮物，備感溫馨及感動，雖因工作關係無法於父親節當天陪伴家人度過，但會把這份精緻禮物帶回家分享，雖然是一份小禮物，但分局長的心意卻備感貼心，父親節不是被戲稱為「付清節」了。