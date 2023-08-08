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爐主女友亂入新北宮廟陣頭 三叉戟、椅子齊飛引發混戰逮5人
新北市鶯歌區一間宮廟6日晚上進香回鑾，爐主女友劉女亂入官將首陣頭表演場地被制止，引發爐主黃男不滿雙方爆發口角，過程中兩方持物互丟，官將首5人分持三叉戟等法器攻擊，導致黃男頭部、背部撕裂傷送醫無生命危險。警方到場帶回官將首5人，警詢後依法究辦。
據了解，這個月6日晚上近7時許，新北市鶯歌區永吉街27巷內一間宮廟進香回鑾席開多桌，現場還有來桃園中壢的官將首陣頭表演。不料表演期間，爐主黃男（57歲）的劉姓女友（41歲）亂入表演場地，遭官將首人員出言制止。
爐主黃男覺得官將首人員黃男（39歲）話說的太超過回嗆護女友，雙方為此爆發口角，過程中官將首黃男（39歲）、史男（22歲）、劉男（22歲）、李男（19歲）、陳姓少年（17歲）分持椅子、法器三叉戟、鍋杓等物揮丟，造成爐主黃男頭部、背部有撕裂傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。
警方獲報趕抵，八家將表演成員李男已逃逸，警現場帶回4名八家將，警詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌將黃男、史男、劉男移送法辦；另陳姓少年則依少年事件處理法移送地檢署及少年法院，李男則於當天通知到案說明依法函送法辦。
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