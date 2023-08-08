母收訊息要籌40萬救兒急報警 押人討債...高屏警方連手帶4人查辦

屏東蔡姓男子與人疑有債務糾紛，今天凌晨與表哥及朋友，到高雄市左營區談判，蔡母接獲他被控制自由，要求籌40萬元，馬上報警，全案由警方依妨害自由罪嫌查辦。

據了解，蔡姓男子疑介紹他人借錢，但借錢的人沒還錢，借款人要求他負責還40萬元，今天凌晨，他才與表哥、朋友去左營區明華一路商討債務。

蔡姓男子因在場借款方要求他籌錢，他傳訊給母親幫忙籌40萬元，對方才要放人，蔡母立即向屏東警方報案。屏東警方也馬上通報高雄市警左營分局救人。

今天凌晨2時20分，左營警分局員警趕到左營區明華一路，發現屋內有不少人，包括蔡與表哥、朋友3人，借款方有陳姓（28歲）、 吳姓（27歲）、 張姓（27歲）和郭姓（21歲）4人，將7人都一起帶回派出所了解案情，才得知雙方的債務糾紛。