母子挖海瓜子車忘停何處 中警靈機一動從手機導航紀錄找到車

台中一對母子日前到大安海邊體驗挖海瓜子活動，白天挖到夜晚，要回家卻忘記機車停在何處，求助警方，員警靈機一動，從這位母親的手機導航紀錄依線索尋找，深夜果然在一間廢棄魚塭旁小路旁，找到他們的機車。

台中市警局大甲分局西岐派出所警員陳穎謙本月1日晚上7點38分接獲民眾報案，一對母子中午騎車到大安區海邊體驗挖海瓜子活動，日落後要返家時，一時想不起機車停放位置，遍尋無果下只好請求警方協助。

員警趕到現場，報案人一對母子並非當地人，從台中豐原區，當天中午騎機車到大安區西岐海邊，體驗挖海瓜子的自然生態活動，落日結束活動後，忘記機車停放何處。

員警研判是天色昏暗加上對地理環境不熟悉，這對母子才忘記將機車停放何處，員警安撫他們，並開警車載他們在黑夜中海堤邊尋找機車。

尋找未果，員警靈機一動，想到這對母子到大安區西岐可能依手機導航路線，查看這位母親手機的導航紀錄，再聽兒子對最後停放機車周遭景色的記憶，當晚11點，在松柏海堤一處不起眼的廢棄魚塭旁小路這對母子的機車。