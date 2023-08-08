TCPB父親節相片讓網友急喊「岳父」 當事人說話了

今天是父親節，台中市警局粉絲頁「TCPB局長室」發布多張警界父女的合照，留言是女兒寫給父親的話，慶祝父親節，因照片中的警專女實習生長相清秀，不少網友起鬨直喊「岳父」，當事人是第一警分局警備隊長賀雲生，小女兒考上警專，也分發到一分局實習，他說「不干涉女兒感情」。

今天台中市警局「TCPB局長室」發布多張第一警分局警備隊長賀雲生，與其在一分局公益所實習的小女兒合照，留言寫的是賀女兒寫給父親的話。

貼文寫到，「小時候，我總是看著父親離家的背影，那是我見過最厚實的肩膀，扛起了我們家及許多人的家，懵懂無知的我，不明白為何父親總是不在身旁，直到我考上了警專，來到父親服務的單位實習，才明白父親的重擔及偉大，謝謝你，我的父親！我的超人，父親節快樂！」

因為賀雲生的女兒長相清秀、標緻，貼文一出後，不少網友除了祝賀父親節快樂外，也急喊「岳父」。

賀雲生今受訪表示，「不干涉」小女兒感情生活，「只要好好照顧她就好」，女兒已經長大了，有自己的想法，當初女兒會在台中教育大學畢業之後，選擇考警專，從事警職，也讓他很意外，不過他尊重女兒的決定。

賀雲生說，三年前他與小女兒出遊時騎單車跌倒，雙腳流了滿多血，但小女兒獨當一面叫救護車，還幫他把傷口初步包紮好，甚至指揮他「你來坐這邊」，讓他突然感受到，「女兒已經長大了」，有感慨也有感動。