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台61苗栗通霄段北上3車連環撞 車道封閉逾2小時排除
台61西濱公路苗栗通霄路段位在北上122公里處，今天凌晨2點多發生一起連環追撞車禍，1輛載著氫氧化鈉（液鹼）槽車，疑駕駛精神不濟打瞌睡，追撞前方載運鋼圈的聯結車後，槽車偏離車道擦撞內側分隔島，後方另輛小轎車閃避不及，再追撞肇事槽車，幸現場僅轎車上一對男女受輕傷送醫。
據了解，因化學槽車載運物為強鹼性物質，通知縣環保局及環保署應變小組到場監控，經初步監測結果並無液鹼漏出，現場北上車道封閉，逐一將槽車及事故車輛拖離，直至4點55分左右恢復通車。
警方表示，肇事化學槽車莊姓駕駛（28歲，酒測值零）及拖板車洪姓所駕駛（51歲）均未受傷；小轎車車頭毀損嚴重，陳姓駕駛（46歲）身體多處擦挫傷、林姓女乘客（42歲）手腳擦傷，兩人意識清楚並無大礙，被送往苑裡李綜合醫院包紮治療，肇事原因及責任歸屬還有待調查釐清。
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