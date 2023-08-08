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台中山城優質水梨大出 她網路辛苦賣紙箱遭詐團盯上

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市山城地區是水果之鄉，近期為高經濟價值水梨大出季節，石岡區49歲鄭女在網路上販售承裝水梨的紙箱，未料遭詐騙集團盯上，假冒臉書管理員要求鄭女點選連結、要求輸入身分證字號、銀行帳號；所幸鄭女察覺有異直奔石岡分駐所查證，經警方熱心解說查證，及時阻詐。

台中市山城地區是高接梨重要產區，7、8月為主要產季，現正大出，盛裝水梨的紙箱需求量高。

鄭女在臉書銷售盛裝水梨的紙箱商品，收到陌生訊息表示要購買，鄭女與對方討論買賣細節到一半，對方突然傳送「臉書公告 系統偵測到您的臉書帳號尚未認證，即將被停權，如需處理請點擊連結」的對話內容，且發現臉書訊息功能無法傳送。

隨後，一位自稱臉書工作人員出示證件並傳訊息與鄭女聯繫，鄭女深怕自己的臉書帳號遭停權，點擊對方提供連結，卻跳出輸入身分證、銀行帳戶的網頁及要求填入手機傳送認證碼，鄭女察覺不對勁，昨天中午11點多到石岡分駐所查證。

石岡所巡佐許秉盛、警員黃勝揚了解情形後，引導鄭女向家人傳送貼圖，只見訊息功能正常無異狀，鄭女才恍然大悟，警方解釋這是詐騙集團常用的手法之一，並向鄭女宣導切勿亂點陌生連結，鄭女對警方的熱心協助表示肯定及感謝。

石岡分駐所所長余青峰表示，民眾如有接獲疑似詐騙訊息，務必提高警覺，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證。

經石岡分駐所警方細心解說，讓49歲鄭女及時阻詐。圖／讀者提供
經石岡分駐所警方細心解說，讓49歲鄭女及時阻詐。圖／讀者提供
經石岡分駐所警方細心解說，讓49歲鄭女及時阻詐。圖／讀者提供
經石岡分駐所警方細心解說，讓49歲鄭女及時阻詐。圖／讀者提供
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經石岡分駐所警方細心解說，讓49歲鄭女及時阻詐。圖／讀者提供
經石岡分駐所警方細心解說，讓49歲鄭女及時阻詐。圖／讀者提供
經石岡分駐所警方細心解說，讓49歲鄭女及時阻詐。圖／讀者提供

詐騙集團 身分證 台中市

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