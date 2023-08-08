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步道練騎機車 22歲女摔溝亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，不慎摔落寶珠溝溝渠身亡；丁母至現場勘查，認為鐵鍊護欄僅20公分高，設施不足，將提國賠。記者石秀華／攝影
今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，不慎摔落寶珠溝溝渠身亡；丁母至現場勘查，認為鐵鍊護欄僅20公分高，設施不足，將提國賠。記者石秀華／攝影
六月甫從文藻外語大學畢業的丁姓女子，為考機車駕照，前天深夜在校門口圍牆外僅供人散步的步道練習騎機車，不慎連人帶車衝入高兩樓半的寶珠溝溝渠內，陪同的女同學立即求救，丁女送醫仍不治；檢方後天解剖，確認死因為溺斃或頭部受創死亡。

廿二歲丁姓女子前天深夜十時許，由曾姓女同學騎機車載至學校校門寶珠溝對岸的步道練習騎機車；丁女騎車時失控，衝過僅廿公分高鐵條護欄，連人帶車摔落溝渠，曾女當場嚇得向校方警衛室求救。

消防員到場，從溝渠樓梯攀爬至下方將丁女救上岸，已無生命跡象，送醫搶救三小時宣告不治。

警方調閱監視畫面，丁女當時騎車在不到三公尺寬步道底迴轉時，疑因不熟機車操作，衝下溝渠；寶珠溝當時有滾滾泥流，丁女頭部有傷勢，是溺斃或頭部重創死亡待調查。

全程目擊的曾姓女生，將機車借給丁女練習，發生意外後驚嚇不已，供詞和監視畫面吻合，檢方暫時列為證人。

文藻外語大學表示，丁是外語教學系畢業，在校成績優異，夢想當英文老師，家住新北，畢業就在高雄補習班找到教職；因打算在高雄發展，才想學騎機車上下班，沒想到人生剛起步就發生憾事。

丁女父母昨南下見獨生女最後一面，並到事發地勘查，認為溝渠護欄鐵鍊高度僅廿公分，還有坑洞，痛訴「不能讓女兒白白犧牲，將提國賠」。

高市府水利局表示，事發地步道規畫作為河岸綠地休憩步道使用，現場有設置告示牌，一般機車不得進入；且愛河沿線護欄格式是統一高度，僅供行人步行防護，非供學習機車使用。

法界人士指出，事發步道屬休憩場所，非供機車練習所用，丁女將其當練習場所，釀成意外肇因在先；至於護欄高度是否有設置或管理欠缺，造成丁女摔下溝渠死亡，待司法機關認定。

獨生女 女生 補習

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