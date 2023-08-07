快訊

綠委南投勘災曬與官兵同框畫面 傳軍方不願作秀求她別公開

女大生摔溝亡家屬擬提國賠 高市水利局：該處機車不得進入

蘭恩最快明天成颱！這日西半部掀雨勢 一圖看熱區3變化

遊戲機借來的！女遭討10萬元分手費拿PS5抵債 事後謊報被搶

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市32歲林姓女子日前與43歲宋姓男友分手，宋男向林女索討交往期間花費，林女因沒錢於是拿PS5遊戲機交給宋男抵債。但遊戲機是林女借來，擔心友人追討，竟謊報住處遭人入侵搶走遊戲機。海山警方獲報循線詢問宋男，發現是男女感情債務糾紛，戳破林女謊言。

據了解，林女與宋男交往近1年，近期林女向宋男提出分手，但因交往期間花費都是宋男支付，宋男於是向林女追討交往期間花費約10萬元。林女因經濟拮据拿不出現金，將向友人借的PS5遊戲機交給宋男當作抵押，宋男拿到PS5後就開車返回中和住處。

事後林女擔心友人追討PS5，突發奇想向警方報案，表示住處遭人入侵，對方搶走PS5還與她發生拉扯。海山警方接獲強盜案報案後立即到場，但卻發現林女並無任何傷勢，與陳述的強盜事實有落差，警方隨即調閱監視器，發現宋男的車輛從林女住處開離，經林女指認後警方循線在中和找到宋男，經詢問後發現竟是男女感情債務糾紛，根本沒有強盜情形。

因雙方均未提出告訴，警方依社維法第85條告誡林女不得再犯。警方也呼籲，110報案專線是為了使民眾能於危急時方便求援使用，切勿隨意撥打，避免無端耗費警力資源，影響急需協助的民眾權益。

警方(右)前往宋男家中釐清案情。記者黃子騰／翻攝
警方(右)前往宋男家中釐清案情。記者黃子騰／翻攝
海山警方獲報前往詢問林女。記者黃子騰／翻攝
海山警方獲報前往詢問林女。記者黃子騰／翻攝

強盜 分手

延伸閱讀

上網票選新北社福參與式預算 最大獎iPhone14等你拿

南韓大露營 新北146名師生將先撤至周邊學校

北市公布違勞基法名單 新北客運超時加班罰120萬

3米高橘貓重返台北華山文創市集！限時2天再抽iPhone 14、PS5

相關新聞

女大生摔溝亡家屬擬提國賠 高市水利局：該處機車不得進入

今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，疑轉動油門不慎，連人帶車衝入...

張震嶽衝浪聽到尖叫聲感覺不妙 為溺者做CPR影像曝光

歌手張震嶽今天到新北市萬里沙灘衝浪時，發現李姓男子溺水被救上岸。他說，奔赴到現場已有人在做心肺復甦術（CPR），後來由他...

人頭門號猖獗 NCC：企業客戶申辦門號以員工人數為上限

詐騙集團大量向電信業者申辦人頭門號惡化電信詐騙問題，對此，國家通訊傳播委員會回應，已訂頒「電信事業受理申辦電信服務風險管...

颱風天獨居翁電動車沒電受困人行道 警開攤販車助返家

台北市萬華區趙姓獨居老翁日前在中颱杜蘇芮颱風侵略台灣期間出門吃晚餐，他不良於行，外出需靠電動輔助車行動，不料返家途中電動...

影／萬里翡翠灣海灘戲水釀悲劇 藝人張震嶽見義勇為救人

李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，李男推送坐著2名兒童的橡皮艇下水途中，被海浪沖離橡皮艇後溺水，被救上岸時已無呼吸...

影／鐵鍊護欄20公分高 女大生練騎車摔水溝亡家屬將提國賠

今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，未料，疑催油門不慎，連人帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦