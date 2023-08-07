遊戲機借來的！女遭討10萬元分手費拿PS5抵債 事後謊報被搶
新北市32歲林姓女子日前與43歲宋姓男友分手，宋男向林女索討交往期間花費，林女因沒錢於是拿PS5遊戲機交給宋男抵債。但遊戲機是林女借來，擔心友人追討，竟謊報住處遭人入侵搶走遊戲機。海山警方獲報循線詢問宋男，發現是男女感情債務糾紛，戳破林女謊言。
據了解，林女與宋男交往近1年，近期林女向宋男提出分手，但因交往期間花費都是宋男支付，宋男於是向林女追討交往期間花費約10萬元。林女因經濟拮据拿不出現金，將向友人借的PS5遊戲機交給宋男當作抵押，宋男拿到PS5後就開車返回中和住處。
事後林女擔心友人追討PS5，突發奇想向警方報案，表示住處遭人入侵，對方搶走PS5還與她發生拉扯。海山警方接獲強盜案報案後立即到場，但卻發現林女並無任何傷勢，與陳述的強盜事實有落差，警方隨即調閱監視器，發現宋男的車輛從林女住處開離，經林女指認後警方循線在中和找到宋男，經詢問後發現竟是男女感情債務糾紛，根本沒有強盜情形。
因雙方均未提出告訴，警方依社維法第85條告誡林女不得再犯。警方也呼籲，110報案專線是為了使民眾能於危急時方便求援使用，切勿隨意撥打，避免無端耗費警力資源，影響急需協助的民眾權益。
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