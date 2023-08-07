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10歲男童走斑馬線遭機車撞傷 騎士稱被靠站公車阻擋視線

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區民義路陸光新村正門前，今天下午發生10歲男童走斑馬線過馬路被機車撞倒，孩子右臉嚴重擦傷、腳也傷到骨骼打了石膏，但機車騎士聲稱視線被靠站公車阻擋，孩子突然衝出來。警方將調閱相關影像釐清過程。

據了解，現場交通號誌平常是閃燈，有行人按鈕才會轉換成紅綠燈管制。34歲張姓男子下午4時許騎乘機車沿民義路直行，他聲稱當時前方六合街口並非紅燈，但有1輛公車靠站，於是他繞過公車左側向前行，男童突然衝出來，來不及閃避撞上。

10歲陳姓男童當時和12歲姊姊一起，準備走斑馬線橫越民義路，據稱壓下按鈕過了很久都沒變燈，弟弟等不及就直接向前走，姊姊來不及阻止，目擊車禍發生。

孩子的父親接到訊息迅速趕抵現場，看到男童傷勢又急又氣，嚴厲指責機車騎士，隨後救護車趕抵，連忙先將孩子送到淡水馬偕醫院急診。由於該路口和社區都沒有監視器，陳姓父親後來將孩子傷勢的照片貼到臉書社團，徵求路過車輛的行車記錄器，想證實孩子在斑馬線上被撞，網友看到孩子照片都覺得很不捨。

警方表示，目前缺乏現場影像可直接佐證雙方說法，暫依一般交通事故處理，推測公車的行車記錄器可能有錄到車禍過程，將行文向客運公司調閱，進一步調查釐清。

新北市五股區陸光新村前，今天下午發生10歲男童走斑馬線過馬路被機車撞倒，但騎士聲稱視線被靠站公車阻擋，孩子突然衝出來。警方將調閱相關影像嘗試釐清過程。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區陸光新村前，今天下午發生10歲男童走斑馬線過馬路被機車撞倒，但騎士聲稱視線被靠站公車阻擋，孩子突然衝出來。警方將調閱相關影像嘗試釐清過程。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區陸光新村前，今天下午發生10歲男童走斑馬線過馬路被機車撞倒，但騎士聲稱視線被靠站公車阻擋，孩子突然衝出來。警方將調閱相關影像嘗試釐清過程。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區陸光新村前，今天下午發生10歲男童走斑馬線過馬路被機車撞倒，但騎士聲稱視線被靠站公車阻擋，孩子突然衝出來。警方將調閱相關影像嘗試釐清過程。記者林昭彰／翻攝

馬偕醫院 公車

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