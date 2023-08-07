聽新聞
test
0:00 / 0:00
張震嶽衝浪聽到尖叫聲感覺不妙 為溺者做CPR影像曝光
歌手張震嶽今天到新北市萬里沙灘衝浪時，發現李姓男子溺水被救上岸。他說，奔赴到現場已有人在做心肺復甦術（CPR），後來由他接手，直到消防人員到達。張震嶽觀察今天浪況，認為不適合戲水，不幸發生憾事。
50多歲李男今天和太太、妹妹、弟媳和4名未成年子女，前往萬里沙灘戲水。李男疑在推送坐在橡皮艇上的2名小孩下水途中，被海浪沖離橡皮艇，並在距岸約10公尺處溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。
張震嶽事後在臉書貼文，說事發時他在現場，下午1點多正在等浪，聽到女性尖叫聲，回頭望看到有人躺著，有人蹲著，感覺不妙 ，立馬衝上岸奔過去。當時已有名男子在做CPR，有名女子蹲在一旁哭泣，旁邊孩子也不知所措。
張震嶽說，後來他接手按壓李男胸部，過程中已感覺不到心跳脈搏。消防人員和救護車很快就來到，大夥合力把李男搬上擔架送醫。
卡努颱風已離開台灣，往日本方向移動，但張震嶽觀察颱風能量一直還在，翡翠右側的離岸流不小，「浪也比左側炸」。雖然今天的浪稍小，但偶爾來一組大的，其實不適合戲水，研判溺水者被海流帶到左邊，並因體力不支溺水。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言