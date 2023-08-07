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張震嶽衝浪聽到尖叫聲感覺不妙 為溺者做CPR影像曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

歌手張震嶽今天到新北市萬里沙灘衝浪時，發現李姓男子溺水被救上岸。他說，奔赴到現場已有人在做心肺復甦術（CPR），後來由他接手，直到消防人員到達。張震嶽觀察今天浪況，認為不適合戲水，不幸發生憾事。

50多歲李男今天和太太、妹妹、弟媳和4名未成年子女，前往萬里沙灘戲水。李男疑在推送坐在橡皮艇上的2名小孩下水途中，被海浪沖離橡皮艇，並在距岸約10公尺處溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。

張震嶽事後在臉書貼文，說事發時他在現場，下午1點多正在等浪，聽到女性尖叫聲，回頭望看到有人躺著，有人蹲著，感覺不妙 ，立馬衝上岸奔過去。當時已有名男子在做CPR，有名女子蹲在一旁哭泣，旁邊孩子也不知所措。

張震嶽說，後來他接手按壓李男胸部，過程中已感覺不到心跳脈搏。消防人員和救護車很快就來到，大夥合力把李男搬上擔架送醫。

卡努颱風已離開台灣，往日本方向移動，但張震嶽觀察颱風能量一直還在，翡翠右側的離岸流不小，「浪也比左側炸」。雖然今天的浪稍小，但偶爾來一組大的，其實不適合戲水，研判溺水者被海流帶到左邊，並因體力不支溺水。

歌手張震嶽（左）今天到新北市萬里沙灘衝浪時，發現李姓男子溺水，接手在做CPR急救。記者邱瑞杰／翻攝
歌手張震嶽（左）今天到新北市萬里沙灘衝浪時，發現李姓男子溺水，接手在做CPR急救。記者邱瑞杰／翻攝
歌手張震嶽（立者右）今天到新北市萬里沙灘衝浪時，為溺水的李姓男子溺水做CPR，直到消防人員到場接手。記者邱瑞杰／翻攝
歌手張震嶽（立者右）今天到新北市萬里沙灘衝浪時，為溺水的李姓男子溺水做CPR，直到消防人員到場接手。記者邱瑞杰／翻攝

溺水 卡努颱風

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