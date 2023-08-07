文藻畢業生校外步道練車摔落河渠亡 校方：協助後事
22歲丁姓女子今年剛從文藻外語大學畢業，為考機車駕照，昨晚在學校圍牆外步道練騎機車，疑因操作不慎摔落河渠，救出送醫仍不治；校方表示，會盡力協助後續事宜。
丁女於昨天晚間10時許，在文藻外語大學圍牆外步道練習騎乘機車，委託22歲曾姓女友人騎機車載到現場後，再向曾女借用機車練習駕駛；不料練習期間，丁女疑因操作不慎摔落河渠，曾女報案，由救護車緊急送醫急救後，仍不治身亡。
文藻外語大學公關室主任林裕展告訴中央社記者，丁女是新北市人，在校表現不錯，今年6月畢業後也很快在高雄找到英語補教工作，仍住在學校附近，也為了新工作要練機車，但卻發生此憾事，令人不捨。
林裕展說，事發當時，陪同在旁的女同學馬上跑到警衛室求救，校方也立即報警、救護車送往高雄榮總，後續緊急連絡高雄親友及住在新北市的父母，雖醫院離事發地不遠，但很遺憾仍沒有救回這名校友。
林裕展說，事故現場平常就有很多居民、學生騎乘，丁姓校友可能是因為覺得平日晚上已沒有什麼車，才選在此處練車，但可能初學不夠熟練，加上現場有彎道才發生憾事，會盡力協助後續事宜。
高雄市政府水利局表示，依都市計畫劃分為園道，此路段目前規劃作為河岸綠地休憩步道使用，現場有設置告示牌，一般機車不得進入。
水利局指出，對於憾事發生，深感遺憾，但休憩步道設置目的並非供學習騎機車使用，且愛河沿線的護欄格式，都是統一高度，供行人步行時防護。
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