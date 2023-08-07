快訊

成都世大運／羽球混雙「寶島內戰」 葉宏蔚、李佳馨奪下第10金

影／鐵鍊護欄僅20公分高...女大生練車摔水溝亡 家屬憤提國賠

颱風天獨居翁電動車沒電受困人行道 警開攤販車助返家

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市萬華區趙姓獨居老翁日前在中颱杜蘇芮颱風侵略台灣期間出門吃晚餐，他不良於行，外出需靠電動輔助車行動，不料返家途中電動車沒電，直接受困在人行道上，民眾發現幫忙報警。警方熱心開攤販車載沒電的電動車，同時載他回家，老翁感激不已。

萬華分局康定路派出所警員陳蕙萱、林珈瑄、楊季龍8月3日晚上11點多獲報，一名趙姓老翁（71歲）電動輔助車沒電，受困康定路一帶人行道上孤立無援，當時恰逢颱風影響台灣，外頭風大，警方先協助攙扶老翁至警車內休息。

警方得知老翁因中風不良於行，需靠電動輔助車行動，又發現電動車因沒電鎖死，完全推不動，決定至警備隊開攤販車到現場載電動車，同時從派出所借來輪椅。

警方協助期間，因颱風風勢大，老翁的物品、拖鞋都被吹走，員警跑到很遠的地方撿回來，過程中克服種種困難，經歷約兩個小時，順利載老翁返回距離受困地點2公里的萬大路公寓住處。

老翁表示，自己獨居在公寓分租套房，晚上跑到華西街吃晚餐，出門前忘記留意電動車電量，回程開到一半沒有電，又因為無法行動，受困人行道動彈不得，不知如何是好，所幸有民眾路過發現報警，也頻頻感謝警察的熱心幫忙。

台北市萬華警方日前颱風期間獲報，有行動不便的老翁因電動輔助車沒電，受困馬路人行道，熱心開攤販車載沒電的電動車，同時用輪椅助他回家。記者翁至成／翻攝
台北市萬華警方日前颱風期間獲報，有行動不便的老翁因電動輔助車沒電，受困馬路人行道，熱心開攤販車載沒電的電動車，同時用輪椅助他回家。記者翁至成／翻攝
台北市萬華警方日前颱風期間獲報，有行動不便的老翁因電動輔助車沒電，受困馬路人行道，熱心開攤販車載沒電的電動車，同時用輪椅助他回家。記者翁至成／翻攝
台北市萬華警方日前颱風期間獲報，有行動不便的老翁因電動輔助車沒電，受困馬路人行道，熱心開攤販車載沒電的電動車，同時用輪椅助他回家。記者翁至成／翻攝

人行道 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

北門雙春海岸沙洲破口瀕危 今會勘再搶修將養灘

台南北門雙春海岸破口修補後又破 水利署提養灘改善

杜蘇芮颱風災損 台南市釋迦明起受理現金救助

杜蘇芮重創陸產糧大省 學者警告恐致國際能源市場動盪

相關新聞

影／萬里翡翠灣海灘戲水釀悲劇 藝人張震嶽見義勇為救人

李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，李男推送坐著2名兒童的橡皮艇下水途中，被海浪沖離橡皮艇後溺水，被救上岸時已無呼吸...

影／鐵鍊護欄20公分高 女大生練騎車摔水溝亡家屬將提國賠

今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，未料，疑催油門不慎，連人帶...

影／剩5分鐘就到家！男大生騎車遭賓士車違規左轉撞死

台北市大安區昨天晚上發生死亡車禍，一輛賓士車行經復興南路一段，要左轉仁愛路四段，因搶快沒有等左轉燈亮就逕自轉彎，對向一輛...

工人不慎高處墜落 60公分長鋼筋竟插入右手臂

高雄一名45歲男性工人日前踩空墜落，一根60公分長的鋼筋竟由上往下貫穿他右上臂，被連人帶鋼筋送醫，初步檢查所報未傷及手臂...

影／背5案遭通緝！男違規拒攔檢加速逃 1句話把警氣笑了

桃園一名男騎士昨晚行經經國路違規紅燈迴轉，被巡邏員警發現卻加速逃逸，警方追上後男子坦承，自己被通緝有5案在身，因為沒錢繳...

屏市驚見男子揮刀1天2次攻擊鄰居 衛生局揭他身分

屏東市大同路上40歲陳姓男子昨下午持水果刀攻擊鄰居，嚇壞附近民眾，他被警方送醫後，從醫院再搭車重回現場，手持石頭再次襲擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦