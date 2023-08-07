颱風天獨居翁電動車沒電受困人行道 警開攤販車助返家

台北市萬華區趙姓獨居老翁日前在中颱杜蘇芮颱風侵略台灣期間出門吃晚餐，他不良於行，外出需靠電動輔助車行動，不料返家途中電動車沒電，直接受困在人行道上，民眾發現幫忙報警。警方熱心開攤販車載沒電的電動車，同時載他回家，老翁感激不已。

萬華分局康定路派出所警員陳蕙萱、林珈瑄、楊季龍8月3日晚上11點多獲報，一名趙姓老翁（71歲）電動輔助車沒電，受困康定路一帶人行道上孤立無援，當時恰逢颱風影響台灣，外頭風大，警方先協助攙扶老翁至警車內休息。

警方得知老翁因中風不良於行，需靠電動輔助車行動，又發現電動車因沒電鎖死，完全推不動，決定至警備隊開攤販車到現場載電動車，同時從派出所借來輪椅。

警方協助期間，因颱風風勢大，老翁的物品、拖鞋都被吹走，員警跑到很遠的地方撿回來，過程中克服種種困難，經歷約兩個小時，順利載老翁返回距離受困地點2公里的萬大路公寓住處。