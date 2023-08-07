人頭門號猖獗 NCC：企業客戶申辦門號以員工人數為上限

詐騙集團大量向電信業者申辦人頭門號惡化電信詐騙問題，對此，國家通訊傳播委員會回應，已訂頒「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」應對，電信業企業客戶申辦門號以員工人數為上限，要求電信事業強化客戶KYC並要求成立稽查小組。

日前，新北地檢署、桃園地檢署及高雄地檢署共同偵辦1名羅姓嫌犯大量申辦門號，再將台灣SIM販售到中國大陸的案件。桃園地檢署主任檢察官葉益發表示，檢方扣押羅嫌手機發現，他的客戶多半為大陸人，從去年6月16日至30日期間內共有10萬8656筆交易，單筆交易獲利約20元，不法獲利約達217萬元。

葉益發表示，門號容易申辦、再加上貓池、數位式移動節費設備（DMT）等新興設備出現後，詐騙集團更容易在境外施詐，檢調難以查緝。他說，蝦皮、EZ Way關貿網路等應用程式也衍生冒名、任意門號實名認證，甚至是洗錢詐騙等問題。

因應人頭門號亂象，國家通訊傳播委員會平台事業管理處副處長黃天陽回應，NCC訂頒「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引（Know Your Customer，簡稱KYC）」，提出電信事業強化客戶KYC、業者自行成立稽查小組稽查、建立防詐聯合風險管理機制等3面向措施。

他說明，過去門號業者疏於管理，NCC今年6月16日訂頒KYC指引，加強稽核及風險管理措施。首先，規範企業客戶的申辦案件是以員工人數為核發數量；第2點，不准再提供企業客戶使用發送驗證碼；第3點，業者必須成立獨立於業務部門的自律組織，審視核發的門號數及業務資訊是否一致。