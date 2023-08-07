救人也救鳥！「鸚鵡界諧星」腳環卡住 桃園勇消助脫困

消防員的工作除了救災、救護，竟還遇到「替鳥兒拆腳環」。桃園一名男子今帶著家中素有鸚鵡界「諧星」之稱的凱克鸚鵡，因腳環太緊前往消防隊求助，當時連值班人員廣播協助時，一度不知如何廣播勤務類別，所幸最後消防員靠著專業技術，順利替鸚鵡脫困。

桃園區一名男子今上午帶著飼養的鸚鵡到桃園分隊求助。主人表示，為了方便辨識，在鸚鵡幼鳥時期就戴上了封閉式腳環。然而隨著鸚鵡長大，腳逐漸變大，腳環卻固定在原位，導致牠無法自由行動且有局部腫脹的情形，在求助獸醫未果後，來到消防分隊求助。

對此桃園分隊消防員得知後，使用平口破壞剪及尖嘴鉗等器具，成功破壞腳環，讓鸚鵡順利脫困，過程中由於鳥腳骨架較細，消防員戰戰競競深怕傷到鳥兒，所幸經細心操作下有驚無險完成任務。