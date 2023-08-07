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救人也救鳥！「鸚鵡界諧星」腳環卡住 桃園勇消助脫困

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

消防員的工作除了救災、救護，竟還遇到「替鳥兒拆腳環」。桃園一名男子今帶著家中素有鸚鵡界「諧星」之稱的凱克鸚鵡，因腳環太緊前往消防隊求助，當時連值班人員廣播協助時，一度不知如何廣播勤務類別，所幸最後消防員靠著專業技術，順利替鸚鵡脫困。

桃園區一名男子今上午帶著飼養的鸚鵡到桃園分隊求助。主人表示，為了方便辨識，在鸚鵡幼鳥時期就戴上了封閉式腳環。然而隨著鸚鵡長大，腳逐漸變大，腳環卻固定在原位，導致牠無法自由行動且有局部腫脹的情形，在求助獸醫未果後，來到消防分隊求助。

對此桃園分隊消防員得知後，使用平口破壞剪及尖嘴鉗等器具，成功破壞腳環，讓鸚鵡順利脫困，過程中由於鳥腳骨架較細，消防員戰戰競競深怕傷到鳥兒，所幸經細心操作下有驚無險完成任務。

對於消防隊的及時幫助，主人感激道謝「不僅成功幫我的寵物脫困，更讓我看到了他們對生命的愛心和專業。」桃園分隊分隊長張侃峯也表示，此次救援屬特殊案例，很高興能夠幫助市民的寵物，但消防隊畢竟非動物專業處理單位，建議民眾還是應該找專業動物照護機構處理。

消防員們小心翼翼持器具破壞鸚鵡的腳環。記者周嘉茹／翻攝
消防員們小心翼翼持器具破壞鸚鵡的腳環。記者周嘉茹／翻攝
消防員順利替鸚鵡脫困，令主人相當感激。記者周嘉茹／翻攝
消防員順利替鸚鵡脫困，令主人相當感激。記者周嘉茹／翻攝
桃園一隻鸚鵡的腳被腳環卡住，主人將其帶到消防隊求助。記者周嘉茹／翻攝
桃園一隻鸚鵡的腳被腳環卡住，主人將其帶到消防隊求助。記者周嘉茹／翻攝

鸚鵡 桃園 消防員

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