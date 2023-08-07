男不滿房租漲1千恐嚇讓房子變凶宅 引爆瓦斯送醫不治

昨天在新北市樹林區打119抱怨想去亞東醫院卻被強制送到雙和醫院，因而引爆瓦斯的63歲羅姓男子，最後因嚴重燒燙傷被送到亞東醫院。原來他是不滿房東想漲房租，連續鬧4次，甚至恐嚇房東讓房子變凶宅。羅男昨晚已在亞東醫院傷重不治。

據了解，羅姓男子沒有工作，以每月1萬元租金，承租樹林區大慶街某老舊公寓5樓的套房獨居，最近房東告知將自下個月起調漲房租1千元，羅男竟以死相逼，恐嚇房東「漲租就讓房子變凶宅」。

羅男上個月30日在家手持剪刀情緒失控，警方趕抵勸阻，擔心發生意外，強制送醫。本月2日又鬧一次，員警到場未見他有激烈手段，規勸安撫之後未送醫。到了5日下午又在頂樓鬧，由衛生局指定救護車強制送往雙和醫院，觀察後出院返家。

6日凌晨0時許，他竟打電話到119抱怨，說白天他原本想去板橋區亞東醫院，為何最後送到中和區雙和醫院，並揚言引爆瓦斯。消防隊趕抵時，他已將桶裝瓦斯抬到陽台，現場瀰漫濃厚瓦斯味。

消防隊布設水線戒護，配合警方規勸，沒想到羅男仍拿打火機點燃瓦斯，瞬間發生爆炸引發火警。雖然火勢大約10分鐘撲滅，屋內燃燒面積20平方公尺，但他被救出時意識模糊，全身多處燒燙傷及玻璃切割傷，躺在擔架上哀號，隨後被救護車送往板橋亞東醫院急救。

羅男傷勢主要集中在下半身，大面積皮膚二至三度燒燙傷，警方原本表示待病情穩定，警詢後將依公共危險及毀損罪移送法辦，但是他後來病情惡化，已於昨天晚上8時許宣告不治。

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