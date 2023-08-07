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砸10輛小黃車窗竊數萬 新北汐止竊賊遭羈押

中央社／ 新北7日電

新北周姓男子專挑計程車下手行竊，今年6、7月在汐止至少砸破10輛車窗竊取財物，得手新台幣數萬元。汐止警分局逮人後依竊盜及毀損罪移送檢方偵辦，遭法院裁定羈押。

警方調查，無固定工作的42歲周嫌缺錢買毒品，因此趁深夜敲破路邊計程車車窗竊取財物，今年6、7月已在汐止區犯下10起計程車破窗竊盜案，另還涉偷重機、機車車牌及娃娃機零錢箱等，13起竊案共得手11萬餘元。

周嫌為躲避追緝，經常以口罩遮車牌犯案。經警方成立專案小組、過濾周邊上百支影像畫面比對追查，最後鎖定周嫌涉案，並向士林地檢署聲請拘票獲准。警方逮人後一併查扣起釘器、美工刀、扳手、鑷子及螺絲起子等犯案工具。

周嫌在警詢時坦承犯行，全案依竊盜及毀損罪嫌將周嫌移送士林地檢署偵辦，並遭法院裁定羈押。

計程車 汐止 竊盜

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