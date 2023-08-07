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水果行申請2376個手機門號？ 檢方：管制企業申辦人頭門號阻電信詐騙

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣高等檢察署今發布「112年詐欺情勢分析——以電信流為中心」報告，說明申辦大量門號詐欺案件現狀、行政監管建議及電信詐欺打擊與防制協力作為，打擊電信網路詐欺犯罪並警示民眾防止受害。高檢署指出，電信流是當前電信詐騙的開端，建議規範企業客戶申辦門號的資格門檻、數量及建立預防性停話制度。

高檢署檢察官卓俊忠分析當前詐騙趨勢，「電信流」是詐騙開端，若要有效遏阻詐騙，就必須從電信流開始查緝。至於詐騙集團利用企業社名義大量申請門號議題，他建議，建立檢、警、調及行政部門間的雙向聯繫平台，有利於第一線執法人員發現案件後，直接與主管機關聯繫溝通。

卓俊忠指出，新北、桃園及高雄地檢署共同偵辦羅姓男子涉嫌以電信門號詐騙的案件。電信詐欺是由電信流、網路流及資金流三方組成的結構，三方相互分工，達到詐騙洗錢目的。他說，電信流是此類詐騙的首開之端，若要有效遏止電信詐騙，就必須由查緝電信流著手。為了遏阻此電信詐騙手法，高檢署邀集全國各地檢察署，鎖定大量門號異常涉及詐欺案件進行專案查緝。

針對海峽電信核發大量門號問題，桃園地檢署主任檢察官呂象吾表示，有詐騙集團以資本額5萬元成立1家水果行，再偽造民眾身份證件，以企業社名義向海峽電信申請大量手機門號，電信竟也核發2376個門號。隨後，詐騙集團再利用中國大陸製造的貓池設備（Modem Pool），可以同時插入上百張SIM卡，大量收法簡訊認證碼，用以註冊各式應用程式。

檢方偵查發現，詐騙集團還偽造證件申請更多門號，僅須寄送證件影本給電信公司即可申辦，無論證件真偽。此外，海峽電信公司後台數據與紙本門號數據不符，海峽公司竟無法確認核發了多少門號。申辦人資訊中，許多為1個身分證字號卻有數名持有人、或是1張身分證照片卻對應上數個不同姓名，由此可見，電信公司缺乏內部控管機制，輕易核發門號。

呂象吾也說，同時詐騙集團也會利用DMT（Digital Mobile Trunk）設備撥打詐騙電話。目前DMT可以連網，詐騙集團身處境外撥打詐騙電話，導致檢警難以查緝。此外，DTM設備不大，檢方曾經查緝到詐騙集團成員用摩托車載著設備搬移他處，試圖混淆檢警查緝。他說，從海峽電信案件可發現，目前企業資格不設限、門號數量不限、門號異常比例也不設限，法律對企業客戶管制失靈。對此，呂象吾提出相關管制建議，應設立企業客戶資格門檻、限制企業客戶門號數量、建立預防性停話制度。

台灣高等檢察署檢察官卓俊忠。記者房荷庭／攝影
台灣高等檢察署檢察官卓俊忠。記者房荷庭／攝影
桃園地檢署主任檢察官呂象吾。記者房荷庭／攝影
桃園地檢署主任檢察官呂象吾。記者房荷庭／攝影

詐騙集團 門號

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