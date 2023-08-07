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影／萬里翡翠灣海灘戲水釀悲劇 藝人張震嶽見義勇為救人
李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，李男推送坐著2名兒童的橡皮艇下水途中，被海浪沖離橡皮艇後溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫搶救不治。藝人張震嶽當時也在現場，見義勇為參與救人，目睹悲劇心情沉重，他在臉書語重心長寫到「來到陌生的海邊一定要三思而後行」。
張震嶽在臉書寫到，「下午1點多，有位爸爸溺水，原本我在outside等浪，聽到有女人尖叫，回頭望去有人躺著有人蹲著，預感不妙 ，立馬衝上岸奔過去，在旁邊的大哥已經在幫他CPR，蹲著的女人哭著 ，一旁孩子也不知所措」，張提到，他有接手按壓溺水者胸部，也摸心跳脈搏，當時已感覺不到，很快救護車就來了，一陣流程之後，大夥合力把傷者搬上擔架」。
張震嶽觀察，颱風的能量一直還在，翡翠右側的離岸流不小，「浪也比左側炸，In side地形時淺時深，雖然今天的浪稍小，偶爾來一組大的，其實不適合戲水，估計這位爸爸被海流帶到左邊，體力不支就溺水了」。
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