影／萬里翡翠灣海灘戲水釀悲劇 藝人張震嶽見義勇為救人

李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，李男推送坐著2名兒童的橡皮艇下水途中，被海浪沖離橡皮艇後溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫搶救不治。藝人張震嶽當時也在現場，見義勇為參與救人，目睹悲劇心情沉重，他在臉書語重心長寫到「來到陌生的海邊一定要三思而後行」。

張震嶽在臉書寫到，「下午1點多，有位爸爸溺水，原本我在outside等浪，聽到有女人尖叫，回頭望去有人躺著有人蹲著，預感不妙 ，立馬衝上岸奔過去，在旁邊的大哥已經在幫他CPR，蹲著的女人哭著 ，一旁孩子也不知所措」，張提到，他有接手按壓溺水者胸部，也摸心跳脈搏，當時已感覺不到，很快救護車就來了，一陣流程之後，大夥合力把傷者搬上擔架」。