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３歲女童遭撞死母重傷 夫婦感謝消防人員救護

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市3歲女童5月間和母親在北區成功路走斑馬線，女童遭未禮讓行人轎車撞死，母親重傷獲救。她的父母今天到台南市消防局第六大隊，感謝出勤人員。

消防人員今年5月8日接獲台南市北區忠義路及成功路口重大車禍，傷者有2名，余母受困車底，出動多輛救災救護車輛及人員前往，到達現場全力搶救使傷者脫困，並緊急處置後送醫院，惟年僅3歲的女童緊急送醫院急救後仍無法救回，出勤的消防人員無不感嘆萬分。

為感謝消防救護人員 辛勞，余姓夫婦今天下午1點30分到台南市政府消防局第六大隊，慰勉參與當日救災工作消防弟兄，表達感謝之意。

參與這場救災的和緯分隊高嘉成分隊長回憶，現場狀況緊急，當下使用支撐器材撐起汽車創造可救援空間，全力將受困人員救出並後送醫院急救，身為3個小孩的父親，知道3歲的妹妹沒撐過去，真的感到很心痛，也很欽佩余姓夫婦的勇氣與堅強，消防弟兄永遠與這些需要救援協助的民眾站在一起。

第六大隊大隊長邱淵明表示，這場車禍救援行動消防人員展現高度專業執行快速救援，看到小妹妹的爸媽如此堅強，感到十分欽佩，會持續精進救援救護能力，以達成保護市民生命財產安全使命。

台南市3歲女童父母（左），今天到台南市消防局第六大隊感謝出勤人員。記者黃宣翰／翻攝
台南市3歲女童父母（左），今天到台南市消防局第六大隊感謝出勤人員。記者黃宣翰／翻攝

台南 車禍

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