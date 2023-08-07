苗栗一家五口車內身亡9日解剖 鄉民今自發募款送暖

苗栗縣獅潭鄉6日驚傳一家五口陳屍車內案件，其中3名稚童身亡更是引發社會關注，由於身亡夫妻是苗栗縣大湖鄉人，鄉民獲知訊息後也自發性募集20多萬送暖；大湖鄉長黃惠琴表示，許多鄉親得知噩耗後，主動募款希望表達關懷，喪家也感謝各界善心，不過認為家境小康能負擔，婉謝各界關心。

苗栗地檢署指出，昨獲報苗栗縣獅潭鄉停放車輛內有五具屍體一案，旋即指派吳珈維檢察官率同法醫，指揮苗栗縣警察局大湖分局辦理外勤相驗事宜，並啟動社福聯繫機制，請苗栗縣政府社會處進行必要的關懷及訪視程序。

根據現場遺留跡證，初步研判應無他殺之嫌，但檢察官仍擇期於9日解剖，進一步確認死因。另嚴正呼籲，幼年子女並非家長個人財產，非家長因任何緣由得予生殺予奪，刻意剝奪子女性命，為法治人倫所不許，面對此類案件，即屬人倫悲劇，檢方仍將視為重大刑案，嚴正偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980