男涉當街逼車持槍威嚇 警拘捕查獲鎮暴槍
台北北投區磺港路與三合街一段路口，昨下午3時許發生一起行車糾紛，林姓男子疑不滿被超車，竟涉嫌逼車攔阻，下車持槍走動威嚇，附近民眾見槍枝驚嚇報案。北投警方已拘捕林男到案，並查扣一把不具殺傷力的瓦斯鎮暴槍，全案依恐嚇危安罪嫌送辦。
警方8月6日下午3時許獲報，磺港路與三合街一段路口有男子當街持槍，經追查，一名約40歲林姓男子涉有重嫌，疑開車上路被超車，竟一路追趕至磺港路與三合街一段路口，涉逼車攔停，且手持槍枝下車威嚇，並未開槍。
警方昨持拘票拘捕林男到案，並查獲行車糾紛時的使用的一把瓦斯鎮暴槍，經測試不具殺傷力。林男聲稱，這把鎮暴槍放在車上用來打流浪狗，當時遭變換車道、超車，太生氣才會拿槍下車。全案遭依恐嚇罪嫌送辦。
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