男涉當街逼車持槍威嚇 警拘捕查獲鎮暴槍

台北北投區磺港路與三合街一段路口，昨下午3時許發生一起行車糾紛，林姓男子疑不滿被超車，竟涉嫌逼車攔阻，下車持槍走動威嚇，附近民眾見槍枝驚嚇報案。北投警方已拘捕林男到案，並查扣一把不具殺傷力的瓦斯鎮暴槍，全案依恐嚇危安罪嫌送辦。

警方8月6日下午3時許獲報，磺港路與三合街一段路口有男子當街持槍，經追查，一名約40歲林姓男子涉有重嫌，疑開車上路被超車，竟一路追趕至磺港路與三合街一段路口，涉逼車攔停，且手持槍枝下車威嚇，並未開槍。