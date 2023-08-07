金門馬山觀測站汽車火警 1男送醫不治
金門觀光景點馬山觀測站6日下午發生汽車火警案，1輛轎車被燒得面目全非。男子雖然被趕抵的消防人員救下，但全身近40%燒傷，經送醫不治。起火原因正由消防局火調科鑑識人員調查。
金門縣消防局6日下午3時46分獲報馬山觀測站附近發生汽車火警案，報案者表示車內有人受困，指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計各式消防車、救護車7輛及消防人員13人前往救援。
消防局第二大隊金湖、金沙車組抵達現場前，遠方即可目視大量黑色濃煙，抵達後車身已全面起火燃燒，立即著消防衣裝備並佈署水線，經現場救援隊員李友皓環視周遭後，發現車頭左側約3公尺有1男子倒臥發聲求援。
消防人員以優勢水線進行火勢壓制，營造適當安全空間，隨後將傷者先行移至安全處所，初步評估立即給予必要救護措施後，由救護車送醫接續急救。傷者由於全身燒傷面積近40%，送醫宣告不治。
後續火勢經金湖及金沙分隊合力搶救後撲滅，起火原因將由火災調查科到場調查；死者身分也由轄區金湖警分局及金沙分駐所調查。
消防局第二大隊副大隊長董紀瑋呼籲，各式車輛除應定期保養外，行駛前完成車況檢查，確保行駛過程安全；遇有意外事故時應立即靠邊停車撥打119求援，以爭取黃金救援時效。
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