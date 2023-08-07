快訊

超廢直播已4天！YouTuber「厭世臉」真人摺疊razr 40 Ultra、Galaxy Z Flip5耐用度 網看到笑出來

1家7口新北海邊戲水 2童坐橡皮艇...男子推送時遭浪沖走溺斃

甲子園／台灣選手謝喬恩3安4打點 助球隊奪甲子園首勝

影／南投合歡仙境民宿9人受困？ 特搜今挺進遇坍方受阻

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

卡努颱風南投縣造成災情，台中市消防局特搜大隊挺進災區救援，其中失聯的林姓縣民昨天尋獲遺體，今早特搜再獲報，合歡仙境民宿有9人受困，物資將斷炊，特搜大隊今挺進途中，發現產業道路已坍方，無法推進，將與指揮中心討論其他搜救方案。

台中市消防局特搜大隊出動20名人力、2隻搜救犬，挺進南投縣災區，由特搜大隊副大隊長詹智超率隊，台中特搜進駐南投縣仁愛消防分隊的指揮中心，接受任務分配。

今早8時許，台中特搜接獲指揮中心派案，梁姓女子報稱，其父母因颱風侵襲，受困在「合歡仙境民宿」，其中有9人因為道路中斷，受困該民宿，而且糧食與飲水都已用罄，需要外界救援。

台中特搜大隊副大隊長詹智超說，特搜大隊經諮詢當地熟悉路線的王姓義消建議，研擬救援計畫，隨即從仁愛鄉公所旁的介壽巷進入，再徒步前往合歡仙境民宿，距離約6公里，今天接近中午時，已挺進到距離該民宿約2公里處。

詹智超說，不過遇到唯一通行的一條產業道路土石坍方，經過評估翻越山頭、或溯溪前進等方案，都可能對搜救人員造成危險，因此只能折返回指揮中心回報現場狀況，後續將再由指揮中心評估，研議其他救援方案。

台中市消防局特搜大隊挺進南投災區，今天獲報前往救援受困民宿的民眾，但遇到道路坍方受阻。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊挺進南投災區，今天獲報前往救援受困民宿的民眾，但遇到道路坍方受阻。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊挺進南投災區，今天獲報前往救援受困民宿的民眾，但遇到道路坍方受阻。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊挺進南投災區，今天獲報前往救援受困民宿的民眾，但遇到道路坍方受阻。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊挺進南投災區，今天獲報前往救援受困民宿的民眾，但遇到道路坍方受阻。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜大隊挺進南投災區，今天獲報前往救援受困民宿的民眾，但遇到道路坍方受阻。圖／台中市消防局提供

民宿 南投 卡努颱風

延伸閱讀

同島一命！卡努重創南投 中市府支援重機具搶救災區

影／致災豪雨重創南投 蔡英文勘災感謝志工物資調配

【即時短評】都在南投！同一路線連勘兩次災 次數多就有效？

卡努颱風重創南投 中華電信全力投入救災搶修

相關新聞

獨／練騎車摔落排水溝身亡 校方憾： 女大生成績優異「夢想當英文老師」

今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，未料，疑催油門不慎，連人帶...

卡努颱風台東觀浪！物流業男遭捲走失蹤5天 遺體今早被發現

颱風卡努來襲期間，張姓男子與友人在台東都蘭海邊觀浪，突遭風浪捲走消失在海平面。3日意外發生至今，家屬不放棄希望，多日來持...

影／特斯拉提前亮燈右轉仍與Gogoro擦撞 肇責誰較大引論戰

新北市新莊區6日發生擦撞車禍，1輛特斯拉預先打了方向燈才右轉，仍與右後方直行的Gogoro擦撞，影片曝光引發網友論戰，雙...

影／南投合歡仙境民宿9人受困？ 特搜今挺進遇坍方受阻

卡努颱風在南投縣造成災情，台中市消防局特搜大隊挺進災區救援，其中失聯的林姓縣民昨天尋獲遺體，今早特搜再獲報，合歡仙境民宿...

殉職警么兒2次毆打母親 新北社會局：獲報後立即介入

新北殉職警小兒子林男走入歧途，6日毆打將她扶養長大的老母親，林母報警並聲請保護令，但就在保護令還沒下來時，6日晚間林男再...

驚！工人雨天剪樹慘被高壓電擊 全身15%燒燙傷送醫

嘉義縣梅山鄉驚傳工人遭電擊，縣府包商昨修剪路樹，在162甲線往梅山方向路上，疑因下雨不慎觸電，在離高壓電纜線還有一段距離...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦