影／南投合歡仙境民宿9人受困？ 特搜今挺進遇坍方受阻
卡努颱風在南投縣造成災情，台中市消防局特搜大隊挺進災區救援，其中失聯的林姓縣民昨天尋獲遺體，今早特搜再獲報，合歡仙境民宿有9人受困，物資將斷炊，特搜大隊今挺進途中，發現產業道路已坍方，無法推進，將與指揮中心討論其他搜救方案。
台中市消防局特搜大隊出動20名人力、2隻搜救犬，挺進南投縣災區，由特搜大隊副大隊長詹智超率隊，台中特搜進駐南投縣仁愛消防分隊的指揮中心，接受任務分配。
今早8時許，台中特搜接獲指揮中心派案，梁姓女子報稱，其父母因颱風侵襲，受困在「合歡仙境民宿」，其中有9人因為道路中斷，受困該民宿，而且糧食與飲水都已用罄，需要外界救援。
台中特搜大隊副大隊長詹智超說，特搜大隊經諮詢當地熟悉路線的王姓義消建議，研擬救援計畫，隨即從仁愛鄉公所旁的介壽巷進入，再徒步前往合歡仙境民宿，距離約6公里，今天接近中午時，已挺進到距離該民宿約2公里處。
詹智超說，不過遇到唯一通行的一條產業道路土石坍方，經過評估翻越山頭、或溯溪前進等方案，都可能對搜救人員造成危險，因此只能折返回指揮中心回報現場狀況，後續將再由指揮中心評估，研議其他救援方案。
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