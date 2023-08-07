殉職警么兒2次毆打母親 新北社會局：獲報後立即介入

新北殉職警小兒子林男走入歧途，6日毆打將她扶養長大的老母親，林母報警並聲請保護令，但就在保護令還沒下來時，6日晚間林男再度毆打母親。新北市家防中心主任許芝綺指出，社會局在7日凌晨第一次接獲通報有庇護需求，已立刻趕往處理，不過林母還有其他子女，且林母接受庇護意願低，加上林男已被警方逮捕，將視其後續林男是否被羈押，確保林母安全。

許芝綺指出，保護令有分不同種類，民眾若有緊急生命危害，政府部門與司法部門可聲請緊急短期保護令，可在24小時內核發；另外還有暫時保護令、通常保護令，這兩項需要法院審理，核定時間可能會需要2到4個月，但就會比較全面，可要求加害人戒毒等附加條件的效果。

許芝綺說，第一線警方若認定有緊急生命安全，會立即通報社會局，社會局接獲通報時是今日7日凌晨，社會局已馬上處理。