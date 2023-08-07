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驚！工人雨天剪樹慘被高壓電擊 全身15%燒燙傷送醫
嘉義縣梅山鄉驚傳工人遭電擊，縣府包商昨修剪路樹，在162甲線往梅山方向路上，疑因下雨不慎觸電，在離高壓電纜線還有一段距離處，年約25歲羅姓男子被電擊倒地，全身15%嚴重燒燙傷，緊急送醫治療，目前已轉至普通病房，持續住院觀察中。
建設處長郭良江說，被電傷的工人是縣府的承包商，昨天到縣道162甲線修剪路樹，在距離高壓電纜線還有一段距離處，疑因下雨導電原因，工人不慎觸電倒地，當下立即通知救護車急救送醫，後續將持續關心傷勢。
嘉義縣消防局表示，昨天下午2點37分獲報，有民眾遭受電擊、燒燙傷，立即派遣梅山分隊救護車救援，年約25歲男性身體多處灼傷、意識清楚，救護人員給予燒燙傷急救處置，由梅山91車後送大林慈濟救治。
嘉義大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，羅姓男子全身15%體表面積二至三度電弧傷，分別位於背部、臀部、左腰、左手肘等部位，目前意識清楚，沒有生命危險，轉至普通病房住院中。
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