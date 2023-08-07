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台南男為詐保險金 製造自撞假車禍遭警送辦

中央社／ 台南7日電

台南市30歲陳姓男子日前在下營區開車自撞路樹，疑因保險理賠問題，近日又到安平區製造自撞路燈假車禍，企圖向保險公司詐領保險金，因承辦員警察覺有異，查明後依詐欺罪送辦。

台南市政府警察局第四分局今天新聞稿指出，近日受理一起報案稱有車輛自撞電線桿，後續警方審視車禍資料時卻發覺，肇事車輛在撞擊後鈑金呈凹陷狀，不像是碰撞電線桿後的形狀；另外深入調查電線桿上及現場路面周遭，並無散落車輛零件碎片或表面烤漆，察覺有異。

警方指出，為釐清案情和事發經過，員警再調閱周遭及路口監視器畫面以還原現場情形，發現早在報案前，車輛的前保險桿左側就已受損。

警方指出，由於陳男在安平區涉嫌製造假事故後，另向保險公司申請出險，意圖以詐術獲取保險公司理賠，已涉嫌刑法詐欺罪，經警方查明後通知陳男到案說明，訊後依詐欺罪移送台南地檢署偵辦。

保險 自撞 台南

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