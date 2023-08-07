桃園妙齡女光腳「坐2樓高欄杆」看魚 路過民眾全嚇壞

桃園一名年輕女子今清晨光著腳，獨自坐在經國路堤岸步道欄杆上，晨運民眾目睹後嚇壞報警。對此警方到場關心，女子稱心情不好想看魚，但堤岸高2層樓相當危險，警方擔心女子出意外不斷苦勸，所幸女子最終同意下欄杆，結束一場驚魂。

今上午6點40分許，桃園警分局同安派出所接獲早晨運動民眾報案，稱有一名疑似酒醉的女子坐在經國路水岸公園堤岸步道的欄杆上，行為相當危險，請警方到場勸阻。

員警獲報立即趕往現場，該女子見員警前來關懷，表示心情不好坐在欄杆上看魚，不需要員警幫助，但當時風勢極大，員警擔心女子一時不慎跌落2層樓高的堤岸，恐造成嚴重傷害，立即通報消防人員到場協助，後經警方不斷勸導，女子終於態度軟化，員警將她扶下欄杆解除危機，並將其轉交家人照顧。

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