合理嗎？檢舉達人可以 孕婦申請公家監視影像舉發違規車卻無法罰

一名孕婦向台北市警文山二分局申請閱覽監視器影像，檢舉未在路口禮讓她的休旅車，警方卻以公家監視器不得作為舉發的唯一依據，表示無法對休旅車開罰，引發議論。警界認為，警方是不得主動拿公家監視器影像告發交通違規，但如果民眾檢舉，則應針對檢舉內容查證，如果屬實就應告發。

文山二分局閱覽監視器影像，認為休旅車確實符合不禮讓行人要件，但因「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」相關使用規定，交通舉發取締未符合設置公家監視器（CCTV）目的，不得作為舉發之唯一依據，民眾需要自行舉證，不能僅用公家監視器畫面檢舉，因此無法開罰。

但警界認為，如果檢舉人實名檢舉，並有具體陳述，警方有查證責任，如果違規事實明確，應依法舉發，至於監視器能不能舉發的證據，仍有討論空間。但其實，現在很多檢舉達人使用行車紀錄器、手機、相機等四處檢舉交通違規，警方不也是依道路交通管理處罰條例受理，並在查證屬實後告發。

執業律師洪志賢也說，文山二分局的解釋不合理，因為人民不可能為了保障自身權益，整天一直拿著手機錄影自行舉證，且監視器是固定的，不會因人的操作產生誤差，當然有其證據力，否則公家為什麼要設置監視器。

洪志賢說，當車禍或竊案、暴力等刑事案件發生，檢警及法院不也都拿公家監視器畫面做證據，而這名孕婦未因車禍造成傷害，不能拿公家監視器畫面當證據，難道要她發生車禍才能用監視畫面當據據，這根本不合常理，警方的說法是見樹不見林。