快訊

超廢直播已4天！YouTuber「厭世臉」真人摺疊razr 40 Ultra、Galaxy Z Flip5耐用度 網看到笑出來

1家7口新北海邊戲水 2童坐橡皮艇...男子推送時遭浪沖走溺斃

甲子園／台灣選手謝喬恩3安4打點 助球隊奪甲子園首勝

合理嗎？檢舉達人可以 孕婦申請公家監視影像舉發違規車卻無法罰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一名孕婦向台北市警文山二分局申請閱覽監視器影像，檢舉未在路口禮讓她的休旅車，警方卻以公家監視器不得作為舉發的唯一依據，表示無法對休旅車開罰，引發議論。警界認為，警方是不得主動拿公家監視器影像告發交通違規，但如果民眾檢舉，則應針對檢舉內容查證，如果屬實就應告發。

文山二分局閱覽監視器影像，認為休旅車確實符合不禮讓行人要件，但因「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」相關使用規定，交通舉發取締未符合設置公家監視器（CCTV）目的，不得作為舉發之唯一依據，民眾需要自行舉證，不能僅用公家監視器畫面檢舉，因此無法開罰。

但警界認為，如果檢舉人實名檢舉，並有具體陳述，警方有查證責任，如果違規事實明確，應依法舉發，至於監視器能不能舉發的證據，仍有討論空間。但其實，現在很多檢舉達人使用行車紀錄器、手機、相機等四處檢舉交通違規，警方不也是依道路交通管理處罰條例受理，並在查證屬實後告發。

執業律師洪志賢也說，文山二分局的解釋不合理，因為人民不可能為了保障自身權益，整天一直拿著手機錄影自行舉證，且監視器是固定的，不會因人的操作產生誤差，當然有其證據力，否則公家為什麼要設置監視器。

洪志賢說，當車禍或竊案、暴力等刑事案件發生，檢警及法院不也都拿公家監視器畫面做證據，而這名孕婦未因車禍造成傷害，不能拿公家監視器畫面當證據，難道要她發生車禍才能用監視畫面當據據，這根本不合常理，警方的說法是見樹不見林。

洪志賢認為，這名孕婦檢舉有本，向警方申請監視影像，卻遭拒絕，她可以針對警方的不作為，打行政訴訟，伸張權益。

警方設置的路口監視器，是否能接受民眾申請調閱檢舉交通違規，引起爭議。記者劉明岩／攝影
警方設置的路口監視器，是否能接受民眾申請調閱檢舉交通違規，引起爭議。記者劉明岩／攝影
警方設置的路口監視器，是否能接受民眾申請調閱檢舉交通違規，引起爭議。記者劉明岩／攝影
警方設置的路口監視器，是否能接受民眾申請調閱檢舉交通違規，引起爭議。記者劉明岩／攝影
台北市文山區上月發生孕婦差點被未禮讓行人的休旅車撞上，孕婦事後向警方申請監視器檢舉，但警方卻以公家監視器不得作為舉發的唯一依據，表示無法對休旅車開罰，引發議論。記者翁至成／翻攝
台北市文山區上月發生孕婦差點被未禮讓行人的休旅車撞上，孕婦事後向警方申請監視器檢舉，但警方卻以公家監視器不得作為舉發的唯一依據，表示無法對休旅車開罰，引發議論。記者翁至成／翻攝

監視器 休旅車 孕婦

延伸閱讀

孕婦過馬路險被撞 公家監視器無法開單 警：真的沒依據

公園綠地淪為家庭垃圾天堂 雲林這公所不忍了：再丟就送辦

影／孕婦撐傘過馬路差點被撞！ 北市警：這原因無法開罰

孕婦救護車上急產 竹市消防員化身產婆5分鐘接生

相關新聞

獨／練騎車摔落排水溝身亡 校方憾： 女大生成績優異「夢想當英文老師」

今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，昨深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，未料，疑催油門不慎，連人帶...

卡努颱風台東觀浪！物流業男遭捲走失蹤5天 遺體今早被發現

颱風卡努來襲期間，張姓男子與友人在台東都蘭海邊觀浪，突遭風浪捲走消失在海平面。3日意外發生至今，家屬不放棄希望，多日來持...

影／特斯拉提前亮燈右轉仍與Gogoro擦撞 肇責誰較大引論戰

新北市新莊區6日發生擦撞車禍，1輛特斯拉預先打了方向燈才右轉，仍與右後方直行的Gogoro擦撞，影片曝光引發網友論戰，雙...

合理嗎？檢舉達人可以 孕婦申請公家監視影像舉發違規車卻無法罰

一名孕婦向台北市警文山二分局申請閱覽監視器影像，檢舉未在路口禮讓她的休旅車，警方卻以公家監視器不得作為舉發的唯一依據，表...

孕婦過馬路險被撞 公家監視器無法開單 警：真的沒依據

一名孕婦日前走在台北市文山區羅斯福路巷口一處斑馬線，一輛黑色休旅車左轉時未減速，差點就要撞上，幸好孕婦急忙跳開才逃過一劫...

1家7人海邊戲水 兒童坐橡皮艇 男子推送時溺水送醫不治

李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，李男推送坐著2名兒童的橡皮艇下水途中，被海浪沖離橡皮艇後溺水，被救上岸時已無呼吸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦