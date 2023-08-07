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孕婦過馬路險被撞！監視器無法開單 警：真的沒依據

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一名孕婦日前走在台北市文山區羅斯福路巷口一處斑馬線，一輛黑色休旅車左轉時未減速，差點就要撞上，幸好孕婦急忙跳開才逃過一劫。孕婦事後打1999申訴，也至轄區景美派出所申請閱覽監視器影像，確實符合不禮讓行人要件，但因為公家監視器不得作為舉發之唯一依據，警方無法對休旅車開罰。

事發在6月4日，畫面曝光後，不少民眾留言痛罵「台灣交通真的很可怕」、「不是沒撞到就沒事，若是孕婦嚇到或是跌倒」、「我真的無法理解這種轉彎的角度」、「惡劣的駕駛」，知悉警方無法開罰，民眾更不解說「所以意思是要孕婦站著被駕駛撞讓駕駛形成犯罪事實後才能舉發喔，法律定的太棒了」、「所以這監視器是幹嘛用的」。

警方指出，根據「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」相關使用規定，交通舉發取締未符合設置公家監視器（CCTV）目的，不得作為舉發之唯一依據，也說該案7日內沒有接獲其他檢舉畫面，因此沒有對該駕駛違規行為開罰。

不過，翻開台北市錄影監視系統設置管理自治條例，並沒有明文提到「監視器不得舉發」，對此，文山警第二分局回應，依「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」第4條錄影監視系統之設置，應以維護公共安全、社會秩序、犯罪預防及偵查為目的，據此，路口監視器自不得為交通違規告發之依據，且屢有法院之判例在案。

警方說，公家監視器畫面受到個資法保護，若為了開單使用公家監視器畫面，並不符合目的，沒有法律依據，警方就無法開單；台北市交通警察大隊尊重文山警第二分局的判斷作法。

有交通官警說，過去在建置公家監視器時，就有議員反應「警方不得用監視器對民眾開罰單」，至於目前警方使用的科技執法，是依據道路交通管理處罰條例第7-2條「經以科學儀器取得證據資料證明其行為違規」開罰。

其他交通官警認為，此案不一定要朝「馬上開罰單」的角度出發，不妨用車牌號碼通知車主，告知他有人報案未禮讓行人，用另類發動方式處理；也坦言，警方目前沒有依據能用公家監視器開單，但或許可以討論是否值得立法，以保障用路人。

台北市文山區6月發生「差點被撞的孕婦」事件，一名孕婦守規矩過馬路，一輛休旅車轉彎時卻沒有禮讓，險些撞上，畫面駭人。記者翁至成／翻攝
台北市文山區6月發生「差點被撞的孕婦」事件，一名孕婦守規矩過馬路，一輛休旅車轉彎時卻沒有禮讓，險些撞上，畫面駭人。記者翁至成／翻攝

監視器 孕婦 北市

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