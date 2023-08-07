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1家7口新北海邊戲水 2童坐橡皮艇...男子推送時遭浪沖走溺斃

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1家7人海邊戲水 男子被沖離海岸溺水送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，李男推送坐著2名兒童的橡皮艇下水途中，被海浪沖離橡皮艇後溺水，被救上岸時已無呼吸心跳。消防局獲報派員到場接手急救，並將他送往基隆長庚醫院，醫師急救無效宣告死亡。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點30分接獲報案，萬里沙灘有人溺水，出動萬里分隊2車5人前往救援， 5分鐘後抵達現場時，有人正在為50多歲李男施作心肺復甦術（CPR）急救。救護人員接手CPR急救，給予自動心肺復甦機及生命徵象偵測再送醫，未能救回性命。

據了解，李男一行7人今天到萬里沙灘遊玩，李男推著橡皮艇下水時，被海浪沖往距海岸約10公尺域溺水，被救上岸後送醫不治。全案由警方調查中。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，不少民眾會在夏日戲水，前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水機會大增，並因「不小心」、「忽視警告禁制標語」及「缺乏正確之戲水觀念」等情況發生意外，提醒民眾提高警覺，切勿輕忽水上活動安全，避免悲劇發生，。如發現有人溺水，應大聲呼叫請求支援，並打118、119向海巡單位或消防單位求援。

李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，推送橡皮艇下水途中溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，推送橡皮艇下水途中溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，推送橡皮艇下水途中溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，推送橡皮艇下水途中溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，推送橡皮艇下水途中溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天和家人到新北市萬里沙灘戲水，推送橡皮艇下水途中溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

溺水 萬里

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