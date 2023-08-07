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影／背5案遭通緝！男違規拒攔檢加速逃 1句話把警氣笑了
桃園一名男騎士昨晚行經經國路違規紅燈迴轉，被巡邏員警發現卻加速逃逸，警方追上後男子坦承，自己被通緝有5案在身，因為沒錢繳納入獄才逃跑，面對警方斥責加速逃逸的危險行為，男騎士還說「你不要追就好啦！」讓員警氣到笑出來，全案依法解送歸案。
桃園警分局同安派出所員警昨晚8點50分巡邏時，在經國路發現一名機車騎士違規紅燈迴轉後停在檳榔攤前買檳榔，立即上前攔查。
員警告知33歲蔡姓男騎士違規事項，請他熄火配合盤查，蔡男卻突然丟下一句「挖某拎啦（我沒喝酒）」就催油門逃逸，約100公尺後把機車丟在土地公廟旁逃入公園，但因為身材壯碩，馬上就被員警追上。
蔡男坦承自己正被通緝，涉犯詐欺、竊盜、侵占等5案遭發布通緝中，因為沒有錢可繳，擔心被逮捕所以加速逃逸，警方斥責蔡男為了逃逸差點出車禍，完全不顧他人及自身安全，蔡男竟回應「你不要追就好啦！」讓員警又氣又好笑，全案依法解送歸案。
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